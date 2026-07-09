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"Presión contra terceros países": Ecuador enfrenta expulsión de connacionales desde EEUU hacia África

"Presión contra terceros países": Ecuador enfrenta expulsión de connacionales desde EEUU hacia África

Sputnik Mundo

Ecuador ha sido una de las naciones con más personas expulsadas desde Estados Unidos, esto durante la actual Administración del presidente Donald Trump. 09.07.2026, Sputnik Mundo

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Las cifras acumuladas muestran un patrón sostenido: si sumamos los años anteriores de 2021 al 2025, se registra que hubo alrededor de 58.000 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos. Entre el 1 de enero y finales de febrero de este año, más de 1.800 ciudadanos del país sudamericano fueron repatriados de manera forzosa.La cifra se enmarca en un contexto donde las deportaciones han mantenido un ritmo acelerado, sumando hasta 9.000 casos en los primeros meses del año.La geopolítica de la expulsiónPara Jacques Ramírez, doctor en Antropología Social, docente-investigador y especialista en migración ecuatoriana y latinoamericana, el panorama actual responde a inercias estructurales.Para el antropólogo, esto se define como un pensamiento de Estado, que significa que los gobiernos de turno ven a los migrantes indocumentados como una amenaza, a quienes hay que contener y si es que la llegada es masiva, hay que expulsar y deportar. Según él, esto se ha intensificado a partir de lo publicado en medios de comunicación y redes sobre las deportaciones que hacen los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU).Esta visión es compartida por Juan Francisco Luzón, experto en sociología política y docente universitario, quien identifica dos vertientes."Los factores de los migrantes desde Ecuador son la crisis de seguridad vinculada al crimen organizado, la extorsión generalizada (...) y el deterioro económico, que han impulsado una migración de supervivencia", detalla Luzón en una charla con este medio.Deportaciones hacia ÁfricaUna de las aristas más controvertidas en el panorama migratorio de 2026 es el desvío de solicitantes de asilo hacia naciones de otros continentes, en este caso, hacia África. El gobierno estadounidense y la República Democrática del Congo (RDC) firmaron un acuerdo migratorio en abril de este año, donde formalizaron un pacto para que la nación africana reciba y albergue a migrantes de terceros países.El primer grupo de 15 personas llegó a la capital congoleña, Kinshasa, el 17 de abril. La Cancillería de Ecuador confirmó que, por el momento, son tres ecuatorianos los que fueron trasladados al país africano.El Gobierno congoleño ha defendido en foros diplomáticos y comunicados oficiales que las llegadas de personas trasladadas o deportadas, forman parte de dispositivos de "acogida temporal". El Ministerio de Comunicación de la RDC reveló que los gastos de recepción, supervisión y cuidado de los migrantes corren a cargo de Washington, aunque el cumplimiento de las normas de seguridad y administrativas son potestad de la nación receptora.Por su parte, Ramírez expresa preocupación de que las condiciones reales en el terreno permanezcan en la opacidad."No sabemos en qué condición están los migrantes latinoamericanos que han ido a la RDC. Estados Unidos se encarga de mandarlos a dicho país en vuelos chárter, las agencias internacionales, por lo general, se encargan de buscar el alojamiento, la alimentación, pero muchos de ellos ni siquiera pueden solicitar asilo", alarma el experto.Asimetrías diplomáticasLa viabilidad de estos acuerdos bilaterales genera suspicacias en torno a la soberanía de los países involucrados.Quito y Washington también tienen un acuerdo migratorio oficial donde Ecuador se convirtió en "tercer país seguro". Para el Gobierno, la alianza estratégica con EEUU podría ser una pieza fundamental para sostener la declaración de "conflicto interno armado" y combatir a las mafias del crimen organizado.Para Ramírez, los migrantes terminan siendo monedas de cambio de otro tipo de acciones o de beneficios que Estados Unidos dice que va a dar a ese país. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el convenio pasó porque Washington ayuda a Ecuador en el tema del combate a la inseguridad. A cambio de eso, Ecuador acepta recibir a migrantes de terceros países.Por ende, la rigidez selectiva actual que se vive evidencia las limitaciones del discurso humanitario global. "Existe esta hipocresía de ciertos estados, sobre todo del norte, que ejecutan la selectividad migratoria. Los estados de recepción solo ven con buenos ojos aquellos que son beneficiosos en términos productivos o de desarrollo económico, científico o incluso deportivo", expresa Ramírez.La realidad de la deportaciónEl impacto socioeconómico en Ecuador de la deportación masiva trae consigo tres implicaciones directas: en el empleo, en las remesas y reintegración. Ramírez indica que el éxodo ha dejado un soporte financiero indispensable para la dolarización.Para Luzón, la mayoría de deportados regresa con deudas contraídas con coyoteros, aumentando la urgencia de ingresos líquidos.

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