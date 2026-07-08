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"Sin precedentes": Zajárova comenta la negativa de Ucrania a recoger los cuerpos de sus soldados
"Sin precedentes": Zajárova comenta la negativa de Ucrania a recoger los cuerpos de sus soldados
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La negativa de Kiev a recoger los cuerpos de los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas no tiene precedentes en la historia, declaró a Sputnik la portavoz... 08.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-08T11:05+0000
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A la diplomática recordó que, en cualquier conflicto, recuperar los cuerpos de sus guerreros era considerado un deber sagrado, ya sea por negociación, intercambio o rescate. El 4 de julio, el Ministerio de Defensa ruso propuso una operación humanitaria para entregar los restos de los combatirntes caídos en Konstantínovka. Estaba prevista para el 6 de julio. Kiev rechazó la iniciativa. Como señaló el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el enemigo había demostrado una vez más su indiferencia hacia sus ciudadanos.
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"Sin precedentes": Zajárova comenta la negativa de Ucrania a recoger los cuerpos de sus soldados
La negativa de Kiev a recoger los cuerpos de los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas no tiene precedentes en la historia, declaró a Sputnik la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.
"Es que, sencillamente, nunca ha existido un grupo que no se llevara a los suyos. (...) ¡Eso es sin precedentes!", destacó.
A la diplomática recordó que, en cualquier conflicto, recuperar los cuerpos de sus guerreros era considerado un deber sagrado, ya sea por negociación, intercambio o rescate.
El 4 de julio, el Ministerio de Defensa ruso propuso una operación humanitaria para entregar los restos de los combatirntes caídos en Konstantínovka. Estaba prevista para el 6 de julio. Kiev rechazó la iniciativa. Como señaló el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el enemigo había demostrado una vez más
su indiferencia hacia sus ciudadanos.
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