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Rusia extiende su control en Járkov y reporta más de 1.500 bajas ucranianas en un día
Rusia extiende su control en Járkov y reporta más de 1.500 bajas ucranianas en un día
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Las FFAA de Rusia extendieron su control en la zona de la operación militar especial en Ucrania a la localidad de Petro-Ivánovka, ubicada en la región de... 07.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-07T13:30+0000
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En las últimas 24 horas, las pérdidas enemigas en la línea de operaciones de este grupo alcanzaron hasta 205 soldados.A ellas se suman más de 475 bajas en la línea de operaciones del grupo Este, hasta 360 en la del grupo Centro, más de 225 en la del grupo Sur, más de 210 en la del grupo Oeste y hasta 65 causadas por el grupo Dniéper.Durante la pasada jornada, el material bélico ucraniano también sufrió importantes pérdidas materiales, entre ellas 12 vehículos blindados de combate —incluido un Kazak—, 63 automóviles, cinco piezas de artillería y dos estaciones de guerra electrónica.Asimismo, las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante el último día 11 bombas aéreas guiadas, 27 proyectiles del sistema lanzamisiles estadounidense Himars, dos misiles guiados Neptune y 797 drones, mientras las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron seis lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente de Rusia, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia extiende su control en Járkov y reporta más de 1.500 bajas ucranianas en un día
Las FFAA de Rusia extendieron su control en la zona de la operación militar especial en Ucrania a la localidad de Petro-Ivánovka, ubicada en la región de Járkov, informó el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.540 soldados en todos los frentes.
"Unidades del grupo de tropas Norte mejoraron su posición táctica. Como resultado de las operaciones decididas, tomaron bajo control la localidad de Petro-Ivánovka, en la región de Járkov", detalla el comunicado.
En las últimas 24 horas, las pérdidas enemigas en la línea de operaciones de este grupo alcanzaron hasta 205 soldados.
A ellas se suman más de 475 bajas en la línea de operaciones del grupo Este, hasta 360 en la del grupo Centro, más de 225 en la del grupo Sur, más de 210 en la del grupo Oeste y hasta 65 causadas por el grupo Dniéper.
Durante la pasada jornada, el material bélico ucraniano también sufrió importantes pérdidas materiales, entre ellas 12 vehículos blindados de combate —incluido un Kazak—, 63 automóviles, cinco piezas de artillería y dos estaciones de guerra electrónica.
Asimismo, las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante el último día 11 bombas aéreas guiadas, 27 proyectiles del sistema lanzamisiles estadounidense Himars, dos misiles guiados Neptune y 797 drones, mientras las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron seis lanchas no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial
en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente de Rusia, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev
" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 176.303 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 30.060 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.754 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.672 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.824 vehículos militares especiales.