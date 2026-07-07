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Rusia extiende su control en Járkov y reporta más de 1.500 bajas ucranianas en un día

Rusia extiende su control en Járkov y reporta más de 1.500 bajas ucranianas en un día

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia extendieron su control en la zona de la operación militar especial en Ucrania a la localidad de Petro-Ivánovka, ubicada en la región de... 07.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-07T13:30+0000

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En las últimas 24 horas, las pérdidas enemigas en la línea de operaciones de este grupo alcanzaron hasta 205 soldados.A ellas se suman más de 475 bajas en la línea de operaciones del grupo Este, hasta 360 en la del grupo Centro, más de 225 en la del grupo Sur, más de 210 en la del grupo Oeste y hasta 65 causadas por el grupo Dniéper.Durante la pasada jornada, el material bélico ucraniano también sufrió importantes pérdidas materiales, entre ellas 12 vehículos blindados de combate —incluido un Kazak—, 63 automóviles, cinco piezas de artillería y dos estaciones de guerra electrónica.Asimismo, las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante el último día 11 bombas aéreas guiadas, 27 proyectiles del sistema lanzamisiles estadounidense Himars, dos misiles guiados Neptune y 797 drones, mientras las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron seis lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente de Rusia, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260706/poco-a-poco-con-que-consecuencias-se-enfrentara-ucrania-tras-los-ultimos-ataques-rusos-contra-1174190336.html

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