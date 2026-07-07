https://noticiaslatam.lat/20260707/de-la-espriella-acusa-a-petro-de-querer-dar-un-golpe-de-estado---1174204532.html

De la Espriella acusa a Petro de querer dar "un golpe de Estado"

De la Espriella acusa a Petro de querer dar "un golpe de Estado"

Sputnik Mundo

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de intentar ejecutar un "golpe de Estado" para... 07.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-07T23:35+0000

2026-07-07T23:35+0000

2026-07-07T23:35+0000

américa latina

política

gustavo petro

colombia

abelardo de la espriella

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173991119_0:33:1024:610_1920x0_80_0_0_efb09e2418d00fda3d494d45f4a8be3c.jpg

"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", afirmó De la Espriella.El presidente electo sostuvo que Petro "sabe que lo haré pagar, en el marco de la ley, todos sus delitos" y aseguró que esa sería la razón por la que el mandatario saliente "tiene pánico y terror". La confrontación política se produce luego de que Petro denunciara un supuesto fraude electoral y desconociera la legitimidad del triunfo de De la Espriella, además de convocar movilizaciones para el 20 de julio.

https://noticiaslatam.lat/20260706/colombia-atraviesa-por-problemas-de-seguridad-que-debe-hacer-de-la-espriella-para-atender-esta-1174194029.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, gustavo petro, colombia, abelardo de la espriella