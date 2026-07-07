De la Espriella acusa a Petro de querer dar "un golpe de Estado"

"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", afirmó De la Espriella.El presidente electo sostuvo que Petro "sabe que lo haré pagar, en el marco de la ley, todos sus delitos" y aseguró que esa sería la razón por la que el mandatario saliente "tiene pánico y terror". La confrontación política se produce luego de que Petro denunciara un supuesto fraude electoral y desconociera la legitimidad del triunfo de De la Espriella, además de convocar movilizaciones para el 20 de julio.
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de intentar ejecutar un "golpe de Estado" para mantenerse en el poder y anunció la suspensión del proceso de transición de gobierno, a menos de un mes del relevo presidencial previsto para el 7 de agosto.
"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", afirmó De la Espriella.