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De la Espriella acusa a Petro de querer dar "un golpe de Estado"
De la Espriella acusa a Petro de querer dar "un golpe de Estado"
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El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de intentar ejecutar un "golpe de Estado" para... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", afirmó De la Espriella.El presidente electo sostuvo que Petro "sabe que lo haré pagar, en el marco de la ley, todos sus delitos" y aseguró que esa sería la razón por la que el mandatario saliente "tiene pánico y terror". La confrontación política se produce luego de que Petro denunciara un supuesto fraude electoral y desconociera la legitimidad del triunfo de De la Espriella, además de convocar movilizaciones para el 20 de julio.
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De la Espriella acusa a Petro de querer dar "un golpe de Estado"

23:35 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Fernando VergaraAbelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de intentar ejecutar un "golpe de Estado" para mantenerse en el poder y anunció la suspensión del proceso de transición de gobierno, a menos de un mes del relevo presidencial previsto para el 7 de agosto.
"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", afirmó De la Espriella.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
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Colombia atraviesa por problemas de seguridad: ¿qué debe hacer De la Espriella para atender esta urgencia?
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El presidente electo sostuvo que Petro "sabe que lo haré pagar, en el marco de la ley, todos sus delitos" y aseguró que esa sería la razón por la que el mandatario saliente "tiene pánico y terror".
La confrontación política se produce luego de que Petro denunciara un supuesto fraude electoral y desconociera la legitimidad del triunfo de De la Espriella, además de convocar movilizaciones para el 20 de julio.
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