https://noticiaslatam.lat/20260706/petro-convoca-a-movilizacion-en-colombia-para-defender-las-reformas-sociales-de-su-gobierno-1174185388.html

Petro convoca a movilización en Colombia para defender las reformas sociales de su Gobierno

Petro convoca a movilización en Colombia para defender las reformas sociales de su Gobierno

Sputnik Mundo

El presidente colombiano Gustavo Petro añadió en un mensaje publicado en sus redes sociales que las concentraciones se desarrollarán el 20 de julio en las... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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Confirmó que formará parte activa de la jornada participando en los puntos de concentración establecidos en el sur y occidente de Bogotá, puntualmente en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.Petro, quien dejará la presidencia el próximo 7 de agosto, convocó a los ciudadanos para que asistan portando la bandera nacional en un acto de respaldo a las iniciativas gubernamentales que, según sus palabras, representan conquistas logradas por el pueblo. De manera complementaria, el mandatario anunció que utilizará este escenario masivo para ofrecer su discurso de despedida oficial como jefe de Estado, anticipando el acto que tradicionalmente coincide con el cambio de mando. Petro descartó realizar dicha alocución pública los días 6 o 7 de agosto tras calificarlos como "fechas trágicas", en alusión a la llegada a la presidencia de Abelardo De la Espriella, quien derrotó a Iván Cepeda.

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