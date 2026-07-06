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Petro convoca a movilización en Colombia para defender las reformas sociales de su Gobierno
Petro convoca a movilización en Colombia para defender las reformas sociales de su Gobierno
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El presidente colombiano Gustavo Petro añadió en un mensaje publicado en sus redes sociales que las concentraciones se desarrollarán el 20 de julio en las... 06.07.2026, Sputnik Mundo
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Confirmó que formará parte activa de la jornada participando en los puntos de concentración establecidos en el sur y occidente de Bogotá, puntualmente en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.Petro, quien dejará la presidencia el próximo 7 de agosto, convocó a los ciudadanos para que asistan portando la bandera nacional en un acto de respaldo a las iniciativas gubernamentales que, según sus palabras, representan conquistas logradas por el pueblo. De manera complementaria, el mandatario anunció que utilizará este escenario masivo para ofrecer su discurso de despedida oficial como jefe de Estado, anticipando el acto que tradicionalmente coincide con el cambio de mando. Petro descartó realizar dicha alocución pública los días 6 o 7 de agosto tras calificarlos como "fechas trágicas", en alusión a la llegada a la presidencia de Abelardo De la Espriella, quien derrotó a Iván Cepeda.
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Petro convoca a movilización en Colombia para defender las reformas sociales de su Gobierno

03:37 GMT 06.07.2026 (actualizado: 03:38 GMT 06.07.2026)
© Foto : X - @infopresidenciaGustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
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El presidente colombiano Gustavo Petro añadió en un mensaje publicado en sus redes sociales que las concentraciones se desarrollarán el 20 de julio en las plazas públicas a lo largo de todo Colombia una vez concluyan los tradicionales desfiles programados en conmemoración del Día de la Independencia.
Confirmó que formará parte activa de la jornada participando en los puntos de concentración establecidos en el sur y occidente de Bogotá, puntualmente en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.
Iván Cepeda. - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
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1 de julio, 04:35 GMT
Petro, quien dejará la presidencia el próximo 7 de agosto, convocó a los ciudadanos para que asistan portando la bandera nacional en un acto de respaldo a las iniciativas gubernamentales que, según sus palabras, representan conquistas logradas por el pueblo.
"Vamos, antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró", expresó.
De manera complementaria, el mandatario anunció que utilizará este escenario masivo para ofrecer su discurso de despedida oficial como jefe de Estado, anticipando el acto que tradicionalmente coincide con el cambio de mando. Petro descartó realizar dicha alocución pública los días 6 o 7 de agosto tras calificarlos como "fechas trágicas", en alusión a la llegada a la presidencia de Abelardo De la Espriella, quien derrotó a Iván Cepeda.
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