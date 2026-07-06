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Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa

Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa

Sputnik Mundo

En la noche del 6 de julio, Kiev lanzó un ataque masivo contra objetivos rusos fuera de la zona de la operación militar especial, informaron desde el... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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Las FFAA ucranianas intentaron causar daños a la infraestructura civil de combustible y energía en varias regiones rusas, precisó el organismo. En particular, en las regiones de Leningrado, Briansk, Bélgorod, Yaroslavl, Kaluga, Kursk y Crimea.

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