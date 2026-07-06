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Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa
Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa
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En la noche del 6 de julio, Kiev lanzó un ataque masivo contra objetivos rusos fuera de la zona de la operación militar especial, informaron desde el... 06.07.2026, Sputnik Mundo
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Las FFAA ucranianas intentaron causar daños a la infraestructura civil de combustible y energía en varias regiones rusas, precisó el organismo. En particular, en las regiones de Leningrado, Briansk, Bélgorod, Yaroslavl, Kaluga, Kursk y Crimea.
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Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa
10:55 GMT 06.07.2026 (actualizado: 11:05 GMT 06.07.2026)
Noticia en desarrollo
En la noche del 6 de julio, Kiev lanzó un ataque masivo contra objetivos rusos fuera de la zona de la operación militar especial, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. La defensa antiaérea interceptó 613 de los 625 drones, agregan.
Las FFAA ucranianas intentaron causar daños a la infraestructura civil de combustible y energía en varias regiones rusas, precisó el organismo. En particular, en las regiones de Leningrado, Briansk, Bélgorod, Yaroslavl, Kaluga, Kursk y Crimea.
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