Mundo
URGENTE: Rusia repele un intento de ataque masivo contra objetivos fuera de la zona de la operación militar especial por parte de Kiev, informa la Defensa rusa
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260706/rusia-repele-un-intento-de-ataque-masivo-contra-objetivos-fuera-de-la-zona-de-la-operacion-militar-1174187669.html
Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa
Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa
Sputnik Mundo
En la noche del 6 de julio, Kiev lanzó un ataque masivo contra objetivos rusos fuera de la zona de la operación militar especial, informaron desde el... 06.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-06T10:55+0000
2026-07-06T11:05+0000
rusia
defensa
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/07/1173365427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ea22df0db852af1b7d2d79a7e5d5e53.jpg
Las FFAA ucranianas intentaron causar daños a la infraestructura civil de combustible y energía en varias regiones rusas, precisó el organismo. En particular, en las regiones de Leningrado, Briansk, Bélgorod, Yaroslavl, Kaluga, Kursk y Crimea.
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/07/1173365427_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5507a23f01bbacaf52b29efd3f000d6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Rusia repele un ataque masivo ucraniano fuera de la zona de la operación militar especial, informa la Defensa rusa

10:55 GMT 06.07.2026 (actualizado: 11:05 GMT 06.07.2026)
© Sputnik / Serguéi MirniUn soldado ruso en la zona de la operación militar especial
Un soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
© Sputnik / Serguéi Mirni
Síguenos en
Noticia en desarrollo
En la noche del 6 de julio, Kiev lanzó un ataque masivo contra objetivos rusos fuera de la zona de la operación militar especial, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. La defensa antiaérea interceptó 613 de los 625 drones, agregan.
Las FFAA ucranianas intentaron causar daños a la infraestructura civil de combustible y energía en varias regiones rusas, precisó el organismo. En particular, en las regiones de Leningrado, Briansk, Bélgorod, Yaroslavl, Kaluga, Kursk y Crimea.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала