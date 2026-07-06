El torneo se ha trasladado de Tallin a Granada, España. La Confederación Europea de Tiro ya había designado a Granada como ciudad anfitriona. El campeonato se celebrará del 3 al 9 de marzo de 2027. El traslado se justificó argumentando que el Campeonato Europeo también servirá como evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles y los Juegos Europeos de 2027. Por lo tanto, todos los atletas elegibles deben poder competir. La Federación Internacional de Tiro Deportivo permite que los atletas de Rusia y Bielorrusia compitan con estatus neutral individual. Esta es una consecuencia lógica y merecida del comportamiento antideportivo de funcionarios en varios países europeos, que intentan sabotear a nivel nacional las decisiones de las federaciones internacionales sobre la admisión sin restricciones de atletas rusos y bielorrusos. Al hacerlo, violan uno de los principios fundamentales del movimiento deportivo internacional y de la Carta Olímpica: el deporte debe mantenerse al margen de la política. Estonia intentó politizar el deporte y perdió el torneo.
La nación europea ha perdido el derecho a organizar el Campeonato Europeo de Tiro con Aire Comprimido de 2027, ello tras negarse a permitir la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia, según informaron medios locales, citando a la Federación Estonia de Tiro Deportivo.
El torneo se ha trasladado de Tallin a Granada, España. La Confederación Europea de Tiro ya había designado a Granada como ciudad anfitriona. El campeonato se celebrará del 3 al 9 de marzo de 2027.
El traslado se justificó argumentando que el Campeonato Europeo también servirá como evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles y los Juegos Europeos de 2027. Por lo tanto, todos los atletas elegibles deben poder competir.
Esta es una consecuencia lógica y merecida del comportamiento antideportivo de funcionarios en varios países europeos, que intentan sabotear a nivel nacional las decisiones de las federaciones internacionales sobre la admisión sin restricciones de atletas rusos y bielorrusos.
Al hacerlo, violan uno de los principios fundamentales del movimiento deportivo internacional y de la Carta Olímpica: el deporte debe mantenerse al margen de la política. Estonia intentó politizar el deporte y perdió el torneo.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).