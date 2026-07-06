https://noticiaslatam.lat/20260706/estonia-pierde-la-sede-del-campeonato-europeo-de-tiro-tras-bloquear-la-participacion-de-atletas-1174193211.html

Estonia pierde la sede del Campeonato Europeo de Tiro tras bloquear la participación de atletas rusos

Estonia pierde la sede del Campeonato Europeo de Tiro tras bloquear la participación de atletas rusos

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La nación europea ha perdido el derecho a organizar el Campeonato Europeo de Tiro con Aire Comprimido de 2027, ello tras negarse a permitir la participación de... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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El torneo se ha trasladado de Tallin a Granada, España. La Confederación Europea de Tiro ya había designado a Granada como ciudad anfitriona. El campeonato se celebrará del 3 al 9 de marzo de 2027. El traslado se justificó argumentando que el Campeonato Europeo también servirá como evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles y los Juegos Europeos de 2027. Por lo tanto, todos los atletas elegibles deben poder competir. La Federación Internacional de Tiro Deportivo permite que los atletas de Rusia y Bielorrusia compitan con estatus neutral individual. Esta es una consecuencia lógica y merecida del comportamiento antideportivo de funcionarios en varios países europeos, que intentan sabotear a nivel nacional las decisiones de las federaciones internacionales sobre la admisión sin restricciones de atletas rusos y bielorrusos. Al hacerlo, violan uno de los principios fundamentales del movimiento deportivo internacional y de la Carta Olímpica: el deporte debe mantenerse al margen de la política. Estonia intentó politizar el deporte y perdió el torneo.

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