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Policía Boliviana detiene a dirigente sindical por los 50 días de bloqueo en el país
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El Ministerio de Gobierno de Bolivia informó que Vicente Salazar, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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"Salazar es identificado como uno de los dirigentes que tuvo participación en la organización y convocatoria de las medidas de presión políticas desarrolladas durante 50 días de bloqueos registrados en distintos puntos del departamento de La Paz y otras regiones del país", se lee en el boletín de la cartera boliviana.De acuerdo con las autoridades, Salazar es investigado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
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Policía Boliviana detiene a dirigente sindical por los 50 días de bloqueo en el país

04:19 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Juan KaritaBloqueos y protestas en Bolivia.
Bloqueos y protestas en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
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El Ministerio de Gobierno de Bolivia informó que Vicente Salazar, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari", fue aprehendido en la ciudad de El Alto por la policía, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia.
"Salazar es identificado como uno de los dirigentes que tuvo participación en la organización y convocatoria de las medidas de presión políticas desarrolladas durante 50 días de bloqueos registrados en distintos puntos del departamento de La Paz y otras regiones del país", se lee en el boletín de la cartera boliviana.
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De acuerdo con las autoridades, Salazar es investigado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
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