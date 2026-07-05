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Venezuela supera los 3.000 fallecidos a causa de los dos sismos que golpearon al país
Venezuela supera los 3.000 fallecidos a causa de los dos sismos que golpearon al país
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La cifra de personas que perdieron la vida por el doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3.342, reportó el presidente de la... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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"Fallecidos: 3.342; heridos: 16.740", señaló Rodríguez a través de un mensaje difundido en Telegram. Asimismo, informó que hasta la fecha fueron rescatadas 6.462 personas y atendidas 86.794 familias afectadas por los sismos.Rodríguez también indicó que se han registrado 995 réplicas en diversas regiones del país desde que lo sacudieron los terremotos hace once días.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico.La mandataria militarizó ese estado para facilitar las tareas de rescate y el 1 de julio decretó siete días de duelo nacional, en memoria de las víctimas.
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Venezuela supera los 3.000 fallecidos a causa de los dos sismos que golpearon al país

22:02 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Javier CamposLos equipos de rescate buscan entre los escombros tras un terremoto en Caracas, Venezuela.
Los equipos de rescate buscan entre los escombros tras un terremoto en Caracas, Venezuela. - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Javier Campos
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La cifra de personas que perdieron la vida por el doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3.342, reportó el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), Jorge Rodríguez.
"Fallecidos: 3.342; heridos: 16.740", señaló Rodríguez a través de un mensaje difundido en Telegram. Asimismo, informó que hasta la fecha fueron rescatadas 6.462 personas y atendidas 86.794 familias afectadas por los sismos.
Rodríguez también indicó que se han registrado 995 réplicas en diversas regiones del país desde que lo sacudieron los terremotos hace once días.
Estragos causados por los dos terremotos en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
América Latina
Una deuda con la ciencia: ingeniera geóloga explica las lecciones del doblete sísmico que estremeció a Venezuela
19:07 GMT
Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico.
La mandataria militarizó ese estado para facilitar las tareas de rescate y el 1 de julio decretó siete días de duelo nacional, en memoria de las víctimas.
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