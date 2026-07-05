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Venezuela supera los 3.000 fallecidos a causa de los dos sismos que golpearon al país

Venezuela supera los 3.000 fallecidos a causa de los dos sismos que golpearon al país

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La cifra de personas que perdieron la vida por el doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3.342, reportó el presidente de la... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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"Fallecidos: 3.342; heridos: 16.740", señaló Rodríguez a través de un mensaje difundido en Telegram. Asimismo, informó que hasta la fecha fueron rescatadas 6.462 personas y atendidas 86.794 familias afectadas por los sismos.Rodríguez también indicó que se han registrado 995 réplicas en diversas regiones del país desde que lo sacudieron los terremotos hace once días.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico.La mandataria militarizó ese estado para facilitar las tareas de rescate y el 1 de julio decretó siete días de duelo nacional, en memoria de las víctimas.

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