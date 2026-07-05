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El Zócalo de la capital mexicana luce lleno a pocas horas del encuentro contra Inglaterra
El Zócalo de la capital mexicana luce lleno a pocas horas del encuentro contra Inglaterra
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La principal plaza de la Ciudad de México, en donde se ubica el 'fan fest', recibió a los aficionados, que se mantienen en el lugar pese a las fuertes lluvias... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Debido a la alta afluencia en el Zócalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana llamó a los fanáticos a dirigirse a las pantallas alternas instaladas en el perímetro, ya sea en el Monumento a la Revolución o en el Centro Histórico.Así, otros puntos de la capital nacional comienzan también a lucir llenos, faltando pocas horas para que se defina si México se mantiene en el Mundial 2026. En tanto, las autoridades emitieron una alerta por las precipitaciones y llamaron a la población a mantener sus precauciones.
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El Zócalo de la capital mexicana luce lleno a pocas horas del encuentro contra Inglaterra

22:22 GMT 05.07.2026
© Foto : Captura de pantallaZócalo de la Ciudad de México
Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
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La principal plaza de la Ciudad de México, en donde se ubica el 'fan fest', recibió a los aficionados, que se mantienen en el lugar pese a las fuertes lluvias que se registran de momento en el centro del país latinoamericano. La selección nacional se enfrentará a las 6:00 de la tarde a Inglaterra.
Debido a la alta afluencia en el Zócalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana llamó a los fanáticos a dirigirse a las pantallas alternas instaladas en el perímetro, ya sea en el Monumento a la Revolución o en el Centro Histórico.
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ayer, 21:15 GMT
Así, otros puntos de la capital nacional comienzan también a lucir llenos, faltando pocas horas para que se defina si México se mantiene en el Mundial 2026.
En tanto, las autoridades emitieron una alerta por las precipitaciones y llamaron a la población a mantener sus precauciones.
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