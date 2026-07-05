https://noticiaslatam.lat/20260705/el-zocalo-de-la-capital-mexicana-luce-lleno-a-pocas-horas-del-encuentro-contra-inglaterra-1174184941.html

El Zócalo de la capital mexicana luce lleno a pocas horas del encuentro contra Inglaterra

El Zócalo de la capital mexicana luce lleno a pocas horas del encuentro contra Inglaterra

Sputnik Mundo

La principal plaza de la Ciudad de México, en donde se ubica el 'fan fest', recibió a los aficionados, que se mantienen en el lugar pese a las fuertes lluvias... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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Debido a la alta afluencia en el Zócalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana llamó a los fanáticos a dirigirse a las pantallas alternas instaladas en el perímetro, ya sea en el Monumento a la Revolución o en el Centro Histórico.Así, otros puntos de la capital nacional comienzan también a lucir llenos, faltando pocas horas para que se defina si México se mantiene en el Mundial 2026. En tanto, las autoridades emitieron una alerta por las precipitaciones y llamaron a la población a mantener sus precauciones.

https://noticiaslatam.lat/20260704/festejos-por-los-triunfos-de-mexico-en-el-mundial-han-sido-una-valvula-de-escape-para-la-poblacion-1174158893.html

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