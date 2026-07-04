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Sheinbaum: "Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes"

Sheinbaum: "Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes"

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió sus felicitaciones a Estados Unidos y a su población en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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La mandataria explicó la razón por la que la corriente política a la que pertenece —la Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— se denomina de esa manera, haciendo referencia a la Independencia de México, la separación de la Iglesia y el Estado, así como la Revolución.El Gobierno de Sheinbaum se ha pronunciado en distintas ocasiones en defensa de la soberanía nacional, de cara a la presión desde Estados Unidos en temas como la migración y el combate al narcotráfico, sugiriendo incluso la incursión de tropas terrestres al territorio nacional.

https://noticiaslatam.lat/20260628/sheinbaum-la-cooperacion-entre-paises-soberanos-siempre-sera-mas-poderosa-que-la-confrontacion-1174083020.html

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