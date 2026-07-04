Sheinbaum: "Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes"

La mandataria explicó la razón por la que la corriente política a la que pertenece —la Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— se denomina de esa manera, haciendo referencia a la Independencia de México, la separación de la Iglesia y el Estado, así como la Revolución.El Gobierno de Sheinbaum se ha pronunciado en distintas ocasiones en defensa de la soberanía nacional, de cara a la presión desde Estados Unidos en temas como la migración y el combate al narcotráfico, sugiriendo incluso la incursión de tropas terrestres al territorio nacional.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió sus felicitaciones a Estados Unidos y a su población en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de su independencia, esto desde un evento que encabezó en el estado de Michoacán (occidente).
"Por cierto, hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su Gobierno; y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes", dijo.
La mandataria explicó la razón por la que la corriente política a la que pertenece —la Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— se denomina de esa manera, haciendo referencia a la Independencia de México, la separación de la Iglesia y el Estado, así como la Revolución.
El Gobierno de Sheinbaum se ha pronunciado en distintas ocasiones en defensa de la soberanía nacional, de cara a la presión desde Estados Unidos en temas como la migración y el combate al narcotráfico, sugiriendo incluso la incursión de tropas terrestres al territorio nacional.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).