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Sheinbaum: "Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes"
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió sus felicitaciones a Estados Unidos y a su población en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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La mandataria explicó la razón por la que la corriente política a la que pertenece —la Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— se denomina de esa manera, haciendo referencia a la Independencia de México, la separación de la Iglesia y el Estado, así como la Revolución.El Gobierno de Sheinbaum se ha pronunciado en distintas ocasiones en defensa de la soberanía nacional, de cara a la presión desde Estados Unidos en temas como la migración y el combate al narcotráfico, sugiriendo incluso la incursión de tropas terrestres al territorio nacional.
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Sheinbaum: "Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes"

22:54 GMT 04.07.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió sus felicitaciones a Estados Unidos y a su población en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de su independencia, esto desde un evento que encabezó en el estado de Michoacán (occidente).

"Por cierto, hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su Gobierno; y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes", dijo.

La mandataria explicó la razón por la que la corriente política a la que pertenece —la Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— se denomina de esa manera, haciendo referencia a la Independencia de México, la separación de la Iglesia y el Estado, así como la Revolución.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
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Sheinbaum: "La cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación"
28 de junio, 04:23 GMT
El Gobierno de Sheinbaum se ha pronunciado en distintas ocasiones en defensa de la soberanía nacional, de cara a la presión desde Estados Unidos en temas como la migración y el combate al narcotráfico, sugiriendo incluso la incursión de tropas terrestres al territorio nacional.
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