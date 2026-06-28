Sheinbaum: "La cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación"

"Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación", añadió durante su intervención. En el evento estuvo presente Brooke L. Rollins, secretaria de Agricultura de EEUU, quien señaló que dicha planta es un gran logro que muestra cómo la alianza de los dos países puede trabajar conjuntamente. Por su parte, Ronald D. Johnson, embajador del país norteamericano en México, dijo que el Gobierno que representa realizará una inversión adicional de 83,8 millones de dólares para controlar la plaga.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum realizó estas declaraciones durante la inauguración en el estado de Chiapas (sur) de una planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador, un proyecto elaborado en conjunto con Estados Unidos.
"Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación", añadió durante su intervención.
En el evento estuvo presente Brooke L. Rollins, secretaria de Agricultura de EEUU, quien señaló que dicha planta es un gran logro que muestra cómo la alianza de los dos países puede trabajar conjuntamente.