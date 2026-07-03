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Autoridades nicaragüenses incautan 132 paquetes de cocaína
Autoridades nicaragüenses incautan 132 paquetes de cocaína
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El Ejército de Nicaragua informó que el aseguramiento se realizó durante un operativo al sur de la comunidad de Mechapa, en el municipio de El Viejo... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército que la droga era transportada de sur a norte en una embarcación tipo panga. Durante el operativo, una tercera persona huyó tras un intercambio de disparos con elementos militares.Tanto los detenidos como los paquetes de la cocaína, los sujetos detenidos y el resto de la evidencia fueron entregados a las autoridades competentes.
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Autoridades nicaragüenses incautan 132 paquetes de cocaína

04:22 GMT 03.07.2026
© Foto : Cortesía del Ejército de NicaraguaIncautación de droga en Nicaragua
Incautación de droga en Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
© Foto : Cortesía del Ejército de Nicaragua
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El Ejército de Nicaragua informó que el aseguramiento se realizó durante un operativo al sur de la comunidad de Mechapa, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega. Además, la institución reportó que hay dos detenidos.
El Ejército que la droga era transportada de sur a norte en una embarcación tipo panga. Durante el operativo, una tercera persona huyó tras un intercambio de disparos con elementos militares.
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Tanto los detenidos como los paquetes de la cocaína, los sujetos detenidos y el resto de la evidencia fueron entregados a las autoridades competentes.
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