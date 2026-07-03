Autoridades nicaragüenses incautan 132 paquetes de cocaína

El Ejército que la droga era transportada de sur a norte en una embarcación tipo panga. Durante el operativo, una tercera persona huyó tras un intercambio de disparos con elementos militares.Tanto los detenidos como los paquetes de la cocaína, los sujetos detenidos y el resto de la evidencia fueron entregados a las autoridades competentes.
El Ejército de Nicaragua informó que el aseguramiento se realizó durante un operativo al sur de la comunidad de Mechapa, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega. Además, la institución reportó que hay dos detenidos.
El Ejército que la droga era transportada de sur a norte en una embarcación tipo panga. Durante el operativo, una tercera persona huyó tras un intercambio de disparos con elementos militares.