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De la Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia con instancias internacionales

De la Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia con instancias internacionales

Sputnik Mundo

El presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, instruyó al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reunirse con la banca internacional y... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T22:21+0000

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Según él, dicha deuda "se encuentra en niveles históricamente altos", por lo que "refinanciarla" será uno de los muchos compromisos que su Gobierno asumirá "para recomponer el rumbo de las finanzas públicas" y la "confianza en la economía nacional". La deuda neta es un indicador que resulta de restar los activos financieros del gobierno (como efectivo, depósitos y reservas) a la deuda soberana o pública (el monto total que un Estado debe a sus acreedores). De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno colombiano alcanzó el 61,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1% un año antes.

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