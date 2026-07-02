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De la Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia con instancias internacionales
De la Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia con instancias internacionales
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El presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, instruyó al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reunirse con la banca internacional y... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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Según él, dicha deuda "se encuentra en niveles históricamente altos", por lo que "refinanciarla" será uno de los muchos compromisos que su Gobierno asumirá "para recomponer el rumbo de las finanzas públicas" y la "confianza en la economía nacional". La deuda neta es un indicador que resulta de restar los activos financieros del gobierno (como efectivo, depósitos y reservas) a la deuda soberana o pública (el monto total que un Estado debe a sus acreedores). De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno colombiano alcanzó el 61,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1% un año antes.
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De la Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia con instancias internacionales

22:21 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Fernando VergaraAbelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
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El presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, instruyó al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reunirse con la banca internacional y otros organismos financieros con sede en Washington para renegociar los plazos y las tasas de la deuda neta del país.
Según él, dicha deuda "se encuentra en niveles históricamente altos", por lo que "refinanciarla" será uno de los muchos compromisos que su Gobierno asumirá "para recomponer el rumbo de las finanzas públicas" y la "confianza en la economía nacional".
Iván Cepeda. - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
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La deuda neta es un indicador que resulta de restar los activos financieros del gobierno (como efectivo, depósitos y reservas) a la deuda soberana o pública (el monto total que un Estado debe a sus acreedores).
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno colombiano alcanzó el 61,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1% un año antes.
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