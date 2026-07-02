De la Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia con instancias internacionales

Según él, dicha deuda "se encuentra en niveles históricamente altos", por lo que "refinanciarla" será uno de los muchos compromisos que su Gobierno asumirá "para recomponer el rumbo de las finanzas públicas" y la "confianza en la economía nacional". La deuda neta es un indicador que resulta de restar los activos financieros del gobierno (como efectivo, depósitos y reservas) a la deuda soberana o pública (el monto total que un Estado debe a sus acreedores). De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno colombiano alcanzó el 61,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1% un año antes.
El presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, instruyó al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reunirse con la banca internacional y otros organismos financieros con sede en Washington para renegociar los plazos y las tasas de la deuda neta del país.
Según él, dicha deuda "se encuentra en niveles históricamente altos", por lo que "refinanciarla" será uno de los muchos compromisos que su Gobierno asumirá "para recomponer el rumbo de las finanzas públicas" y la "confianza en la economía nacional".
La deuda neta es un indicador que resulta de restar los activos financieros del gobierno (como efectivo, depósitos y reservas) a la deuda soberana o pública (el monto total que un Estado debe a sus acreedores).
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno colombiano alcanzó el 61,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1% un año antes.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).