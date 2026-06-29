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Los boletos para el juego de la selección mexicana contra Ecuador se revenden en más de 100.000 dólares

Los boletos para el juego de la selección mexicana contra Ecuador se revenden en más de 100.000 dólares

Sputnik Mundo

El próximo partido de la escuadra del país latinoamericano en la Copa del Mundo es contra Quito y se disputará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México... 29.06.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, al jugar en su nación, el equipo tricolor ha causado furor entre los aficionados, quienes han hecho todo lo posible por asistir al encuentro.Pero hay una dificultad: el costo de los boletos. Previo al inicio del Mundial de Fútbol, la población rechazó los precios, que oscilaban entre 5.000 y 70.000 pesos (cerca de 280 y 4.000 dólares).La situación empeoró con el paso del tiempo. De acuerdo con el diario mexicano La Jornada, en plataformas de reventa, los pases tienen un costo de hasta 186.000 pesos (más de 106.000 dólares)."Si bien los aficionados han sufrido para tener acceso al sistema de sorteo de venta oficial de boletos de FIFA, al tiempo que las entradas para este partido están casi agotadas, el mercado de la reventa se ha convertido en una alternativa de alto costo para conseguir un ticket", precisó el medio.Los precios han sido una de las principales causas por las que la población en general se alejó de esta justa deportiva."Las diferencias con el Mundial de ahora son sobresalientes. Hoy ya son muy caros los boletos; es imposible asistir. En aquel entonces, adquirimos las entradas por un paquete [que conseguimos] unos meses antes, en diciembre de 1985. Fue por eso que pudimos ir [al torneo]", dijo previamente a Sputnik el contador Fernando Esquer Ruiz, contador público de profesión, quien acudió a las Copas del Mundo que se celebraron en México en 1970 y 1986.

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