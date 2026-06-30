https://noticiaslatam.lat/20260630/negociar-con-eeuu-es-hablar-con-un-enemigo-que-no-cumple-afirma-lider-del-parlamento-irani-----1174118404.html

"Negociar con EEUU es hablar con un enemigo que no cumple", afirma líder del Parlamento iraní

"Negociar con EEUU es hablar con un enemigo que no cumple", afirma líder del Parlamento iraní

Sputnik Mundo

El jefe de la delegación del país persa, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, resaltó que el diálogo con Washington para terminar el... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Aquí otros de los puntos importantes de la charla de Qalibaf:

https://noticiaslatam.lat/20260630/eeuu-se-lleva-una-paliza-de-iran-y-cree-que-puede-irse-sin-pagar-la-cuenta-1174112487.html

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