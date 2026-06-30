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"Negociar con EEUU es hablar con un enemigo que no cumple", afirma líder del Parlamento iraní
"Negociar con EEUU es hablar con un enemigo que no cumple", afirma líder del Parlamento iraní
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El jefe de la delegación del país persa, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, resaltó que el diálogo con Washington para terminar el... 30.06.2026, Sputnik Mundo
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Aquí otros de los puntos importantes de la charla de Qalibaf:
https://noticiaslatam.lat/20260630/eeuu-se-lleva-una-paliza-de-iran-y-cree-que-puede-irse-sin-pagar-la-cuenta-1174112487.html
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"Negociar con EEUU es hablar con un enemigo que no cumple", afirma líder del Parlamento iraní
El jefe de la delegación del país persa, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, resaltó que el diálogo con Washington para terminar el conflicto ha sido tenso.
"Negociar con Estados Unidos es hablar con un enemigo incumplidor, que actuará contra nosotros en cuanto tenga la oportunidad", dijo en una entrevista en medios locales.
Aquí otros de los puntos importantes de la charla de Qalibaf:
Destacó que las sanciones petroleras han sido finalizadas y que, en este momento, Teherán puede vender el crudo 20% más caro.
Puntualizó que, en caso de que Washington desee pelear
, "nosotros también sabemos luchar bien".
Precisó que el memorando de entendimiento con EEUU "es una derrota" para la nación norteamericana.
Aseguró que, tanto en la República Islámica, como en su diplomacia y el resto de asuntos nacionales, "nuestro poder es la lógica".
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