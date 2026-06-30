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¿Cuánto gasta Europa para prepararse para la guerra?
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El gasto en defensa de las naciones europeas está aumentando de forma exponencial y ya ha superado los máximos de la Guerra Fría. Así, en 2025 la inversión... 30.06.2026, Sputnik Mundo
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¿Cuánto gasta Europa para prepararse para la guerra?

16:03 GMT 30.06.2026
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¿Cuánto gasta Europa para prepararse para la guerra? - Sputnik Mundo, 1920, 30.06.2026
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El gasto en defensa de las naciones europeas está aumentando de forma exponencial y ya ha superado los máximos de la Guerra Fría. Así, en 2025 la inversión militar se disparó un 14%, llegando a cerca de 739.000 millones de euros.
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