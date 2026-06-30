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Bolivia prepara plan para auxiliar a productores afectados por los bloqueos
Bolivia prepara plan para auxiliar a productores afectados por los bloqueos
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El Gobierno del país sudamericano implementará una estrategia especial para los empresarios que tuvieron secuelas en sus negocios, ello derivado de los cierres... 30.06.2026, Sputnik Mundo
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El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Óscar Mario Justiniano, explicó que entre las medidas que aplicarán está el diferimiento del pago de créditos y la reorganización de fideicomisos para otorgar capital operativo a los productores.
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Bolivia prepara plan para auxiliar a productores afectados por los bloqueos

00:35 GMT 30.06.2026
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Protestas en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 30.06.2026
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El Gobierno del país sudamericano implementará una estrategia especial para los empresarios que tuvieron secuelas en sus negocios, ello derivado de los cierres viales y protestas protagonizados por distintos sectores gremiales, los cuales duraron más de 50 días.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Óscar Mario Justiniano, explicó que entre las medidas que aplicarán está el diferimiento del pago de créditos y la reorganización de fideicomisos para otorgar capital operativo a los productores.

"El productor se comió su capital operativo. En otras palabras, no tiene con qué reponer lo que normalmente hacía para generar abastecimiento y, al final del día, soberanía alimentaria", declaró.

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