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Banco central de México baja previsión de crecimiento para el país
Banco central de México baja previsión de crecimiento para el país
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El Banco de México (Banxico) recortó su estimación para el desarrollo del producto interno bruto durante este año, dejando el dato en 1,1%, menor al 1,6% del... 27.05.2026, Sputnik Mundo
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Banco central de México baja previsión de crecimiento para el país

21:30 GMT 27.05.2026
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Sede del Banco de México (Banxico). - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2026
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El Banco de México (Banxico) recortó su estimación para el desarrollo del producto interno bruto durante este año, dejando el dato en 1,1%, menor al 1,6% del análisis previo.

De acuerdo con la institución, este cambio se da porque la actividad económica local ha tenido un desempeño "considerablemente más débil de lo esperado" en los primeros tres meses de 2026.

Sumado a ello, Banxico estimó que la inversión tendrá un desarrollo poco fructífero en el segundo semestre del año, por la incertidumbre que genera la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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