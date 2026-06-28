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Trump nombra a Lance Schroyer como nuevo titular del ICE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer al nuevo encargado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Schroyer sustituye a Todd Lyons, quien renunció al cargo en abril de este año. El mandatario destacó en su perfil de Truth Social la experiencia operativa del nuevo líder del ICE, a lo largo de 29 años de carrera en instituciones de impartición de justicia. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Markwayne Mullin, respaldó la decisión y sostuvo que Schroyer "jugará un rol vital" en la estrategia para detener y deportar a inmigrantes indocumentados.
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Trump nombra a Lance Schroyer como nuevo titular del ICE

20:30 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer al nuevo encargado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Schroyer sustituye a Todd Lyons, quien renunció al cargo en abril de este año. El mandatario destacó en su perfil de Truth Social la experiencia operativa del nuevo líder del ICE, a lo largo de 29 años de carrera en instituciones de impartición de justicia.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Markwayne Mullin, respaldó la decisión y sostuvo que Schroyer "jugará un rol vital" en la estrategia para detener y deportar a inmigrantes indocumentados.
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