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Detienen a 'Muñeca', presunto implicado en homicidio de funcionarios de Ciudad de México
Detienen a 'Muñeca', presunto implicado en homicidio de funcionarios de Ciudad de México
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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a Jovany Santa Cruz, alias la Muñeca, presunto implicado en el asesinato de... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el reporte de La Jornada, fue detenido cerca de un mercado de Yautepec, en el estado de Morelos (centro), la tarde del 26 de junio. Las autoridades sospechan que el sujeto forma parte de la organización delictiva que asesinó en 2025 a Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de la mandataria capitalina.
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Detienen a 'Muñeca', presunto implicado en homicidio de funcionarios de Ciudad de México

23:40 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Marco UgarteUn altar improvisado en honor a Ximena Guzmán, secretaria personal de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y José Muñoz, su asesor
Un altar improvisado en honor a Ximena Guzmán, secretaria personal de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y José Muñoz, su asesor - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a Jovany Santa Cruz, alias la Muñeca, presunto implicado en el asesinato de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
De acuerdo con el reporte de La Jornada, fue detenido cerca de un mercado de Yautepec, en el estado de Morelos (centro), la tarde del 26 de junio.
Dictan prisión preventiva a implicada en homicidio de dos funcionarios en Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2025
Dictan prisión preventiva a implicada en homicidio de dos funcionarios en Ciudad de México
8 de octubre 2025, 01:01 GMT
Las autoridades sospechan que el sujeto forma parte de la organización delictiva que asesinó en 2025 a Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de la mandataria capitalina.
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