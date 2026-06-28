Detienen a 'Muñeca', presunto implicado en homicidio de funcionarios de Ciudad de México

De acuerdo con el reporte de La Jornada, fue detenido cerca de un mercado de Yautepec, en el estado de Morelos (centro), la tarde del 26 de junio. Las autoridades sospechan que el sujeto forma parte de la organización delictiva que asesinó en 2025 a Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de la mandataria capitalina.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a Jovany Santa Cruz, alias la Muñeca, presunto implicado en el asesinato de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
De acuerdo con el reporte de La Jornada, fue detenido cerca de un mercado de Yautepec, en el estado de Morelos (centro), la tarde del 26 de junio.
Las autoridades sospechan que el sujeto forma parte de la organización delictiva que asesinó en 2025 a Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de la mandataria capitalina.
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