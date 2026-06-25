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"Las paredes de mi departamento hay que tumbarlas": venezolana muestra cómo los sismos destruyeron su hogar | Video
"Las paredes de mi departamento hay que tumbarlas": venezolana muestra cómo los sismos destruyeron su hogar | Video
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Ericka Sánchez, quien resultó damnificada por los terremotos de magnitud superior a 7 que golpearon a Venezuela, dio un recorrido junto con el corresponsal de... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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"Ya vino un amigo ingeniero y me dijo que todas las paredes de mi departamento hay que tumbarlas (...) estoy calmada, pero me llamó mi hermana de Canadá llorando y me hizo llorar a mí", relató Ericka con voz serena, pero mirada cansada.Su hogar se encuentra en el primer piso. En las imágenes se pueden apreciar las grietas y la caída de escombros que provocaron los sismos. "A las autoridades las estamos esperando, todavía no pasan por aquí", dijo, y señaló que entre los vecinos han procurado mantener la unidad.
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"Las paredes de mi departamento hay que tumbarlas": venezolana muestra cómo los sismos destruyeron su hogar | Video

22:37 GMT 25.06.2026
© Sputnik / José NegrónEricka Sánchez, damnificada por los terremotos en Venezuela
Ericka Sánchez, damnificada por los terremotos en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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Ericka Sánchez, quien resultó damnificada por los terremotos de magnitud superior a 7 que golpearon a Venezuela, dio un recorrido junto con el corresponsal de Sputnik al edificio en el que se encuentra su hogar, el cual se muestra fuertemente afectado.
"Ya vino un amigo ingeniero y me dijo que todas las paredes de mi departamento hay que tumbarlas (...) estoy calmada, pero me llamó mi hermana de Canadá llorando y me hizo llorar a mí", relató Ericka con voz serena, pero mirada cansada.
Su hogar se encuentra en el primer piso. En las imágenes se pueden apreciar las grietas y la caída de escombros que provocaron los sismos. "A las autoridades las estamos esperando, todavía no pasan por aquí", dijo, y señaló que entre los vecinos han procurado mantener la unidad.
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