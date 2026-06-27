https://noticiaslatam.lat/20260627/china-y-rusia-completan-un-patrullaje-aereo-conjunto-en-la-region-de-asia-pacifico-1174080153.html

China y Rusia completan un patrullaje aéreo conjunto en la región de Asia-Pacífico

China y Rusia completan un patrullaje aéreo conjunto en la región de Asia-Pacífico

Sputnik Mundo

Los portamisiles estratégicos rusos Tu-95MS realizaron una patrulla junto con bombarderos estratégicos chinos H-6K sobre los mares de Japón y de China... 27.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-27T18:49+0000

2026-06-27T18:49+0000

2026-06-27T18:50+0000

defensa

seguridad

china

rusia

océano pacífico

ministerio de defensa de rusia

fuerzas aeroespaciales de rusia

patrullaje

tu-95ms

h-6k

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0b/13/1118421335_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1bc21139cf26763c6f2de7e0c20ada6e.jpg

Durante el cumplimiento de las misiones, las aeronaves actuaron estrictamente de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, se precisa.Asimismo, la entidad castrense indicó que el vuelo duró alrededor de seis horas y todos los aviones participantes regresaron a sus bases aéreas al término de la tarea de patrullaje."La operación se llevó a cabo en el marco de la aplicación del plan de cooperación militar [entre Rusia y China] para 2026 y no está dirigida contra terceros países", recalcó.

https://noticiaslatam.lat/20260613/cual-es-la-magnitud-de-los-ejercicios-de-la-otan-cerca-de-las-fronteras-de-rusia-1173849131.html

china

océano pacífico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, china, rusia, océano pacífico, ministerio de defensa de rusia, fuerzas aeroespaciales de rusia, patrullaje, tu-95ms, h-6k, 🛡️ fuerzas armadas