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China y Rusia completan un patrullaje aéreo conjunto en la región de Asia-Pacífico
China y Rusia completan un patrullaje aéreo conjunto en la región de Asia-Pacífico
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Los portamisiles estratégicos rusos Tu-95MS realizaron una patrulla junto con bombarderos estratégicos chinos H-6K sobre los mares de Japón y de China... 27.06.2026, Sputnik Mundo
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Durante el cumplimiento de las misiones, las aeronaves actuaron estrictamente de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, se precisa.Asimismo, la entidad castrense indicó que el vuelo duró alrededor de seis horas y todos los aviones participantes regresaron a sus bases aéreas al término de la tarea de patrullaje."La operación se llevó a cabo en el marco de la aplicación del plan de cooperación militar [entre Rusia y China] para 2026 y no está dirigida contra terceros países", recalcó.
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China y Rusia completan un patrullaje aéreo conjunto en la región de Asia-Pacífico
18:49 GMT 27.06.2026 (actualizado: 18:50 GMT 27.06.2026)
Los portamisiles estratégicos rusos Tu-95MS realizaron una patrulla junto con bombarderos estratégicos chinos H-6K sobre los mares de Japón y de China Oriental, así como el océano Pacífico, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. La operación se realizó conforme a las normas del derecho internacional.
"Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y las Fuerzas Aéreas del Ejército Popular de Liberación de China llevaron a cabo una patrulla aérea conjunta en la región de Asia-Pacífico", se desprende del comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.
Durante el cumplimiento de las misiones, las aeronaves actuaron estrictamente de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, se precisa.
Asimismo, la entidad castrense indicó que el vuelo duró alrededor de seis horas y todos los aviones participantes regresaron a sus bases aéreas al término de la tarea de patrullaje.
"La operación se llevó a cabo en el marco de la aplicación del plan de cooperación militar [entre Rusia y China] para 2026 y no está dirigida contra terceros países", recalcó.