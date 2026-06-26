https://noticiaslatam.lat/20260626/rumbo-a-la-final-uruguay-busca-romper-una-historia-que-le-es-esquiva-1174050120.html
Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva
Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva
Sputnik Mundo
La historia favorece a España, pero el presente abre interrogantes. Uruguay ve una oportunidad única para golpear a uno de los candidatos al título en un... 26.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-26T15:00+0000
2026-06-26T15:00+0000
2026-06-26T15:00+0000
sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
uruguay
españa
copa mundial de fútbol de 2026
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174049963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff7cf7af0093c1e0abc698435badb5f6.png
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
uruguay
españa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174049963_461:0:1901:1080_1920x0_80_0_0_1c0eb83365ef0c3eef50ea77a8df1c26.png
Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva
2026-06-26T15:00+0000
true
PT2M16S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
⚽ deportes, 🟠 video, uruguay, españa, copa mundial de fútbol de 2026, видео
⚽ deportes, 🟠 video, uruguay, españa, copa mundial de fútbol de 2026, видео
Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva
La historia favorece a España, pero el presente abre interrogantes. Uruguay ve una oportunidad única para golpear a uno de los candidatos al título en un partido que promete emociones de principio a fin. Conoce las claves del duelo.
Vota en nuestra encuesta
por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.