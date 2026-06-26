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Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva
Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva
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La historia favorece a España, pero el presente abre interrogantes. Uruguay ve una oportunidad única para golpear a uno de los candidatos al título en un... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Uruguay busca romper una historia que le es esquiva

15:00 GMT 26.06.2026
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La historia favorece a España, pero el presente abre interrogantes. Uruguay ve una oportunidad única para golpear a uno de los candidatos al título en un partido que promete emociones de principio a fin. Conoce las claves del duelo.
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