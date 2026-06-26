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"Nos encontramos ante un proceso que va a cambiar completamente la realidad de Oriente Medio", advierte un experto

"Nos encontramos ante un proceso que va a cambiar completamente la realidad de Oriente Medio", advierte un experto

Sputnik Mundo

Esta semana, el ex primer ministro israelí Naftali Bennett afirmó que, por primera vez desde la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, la marca... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T08:28+0000

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Las declaraciones de Bennett, quien a finales de abril formalizó una coalición con el líder de la oposición israelí Yair Lapid para derrotar al primer ministro Benjamín Netanyahu en las elecciones que se celebrarán en otoño, evidencian que, ante la derrota frente a Irán, "ya no saben cómo bajarse del barco que se está hundiendo y dejar toda la responsabilidad, no de la guerra [que ambos apoyaron], sino de dejar un Irán mucho más empoderado", dijo a Sputnik el internacionalista Tarik Zeraoui Sánchez, experto en Oriente Medio.Desde la perspectiva de Zeraoui Sánchez, el resultado de la guerra de agresión israelí-estadounidense, que incluye el compromiso de Washington de pagar a Teherán 300.000 millones de dólares a la nación persa para su reconstrucción y levantar las sanciones, perfila "un Oriente Medio post-Estados Unidos, un Oriente Medio del cual Estados Unidos se va a tener que salir por una razón muy sencilla: las bases militares están destruidas o inoperativas".Además, para recuperar la capacidad que tenía antes de la conflagración, tendrá que esperar "hasta el verano del siguiente año; acabaron todo, ni siquiera Israel gastó tanto defendiéndose a sí mismo como EEUU gastó defendiendo a Israel", detalló Zeraoui."Hay algo que es muy importante: Estados Unidos [negoció] la paz sin consultar a Israel y eso habla de una ruptura que no habíamos tenido nunca antes (...); además, al interior de Washington, hoy pareciera que ya los candidatos políticos, si declaran de manera vociferante y abierta que dan todo su apoyo a Israel o incluso reciben fondos del AIPAC [Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí], esto ya es un suicidio político. En Estados Unidos hay un gran rechazo al interior de la población norteamericana [hacia Israel]", puntualizó.

https://noticiaslatam.lat/20260617/la-guerra-con-iran-cambio-para-siempre-la-economia-mundial-advierten-medios-1173927587.html

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