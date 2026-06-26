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No solo hogares, también los comercios padecen los efectos de los sismos en Venezuela
No solo hogares, también los comercios padecen los efectos de los sismos en Venezuela
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Taylor Aliendres, quien labora en un local en la capital venezolana, mostró otra de las facetas en las que impactaron los terremotos registrados en Venezuela... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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"Vamos a guardar el equipo que podamos salvar por todo lo ocasionado y, bueno, aprovechar viendo si el equipo sigue funcionando, si acaso buscar repuestos y, bueno, buscar otras maneras de poder avanzar", dijo.Pese a los daños registrados en el local en el que obtiene su sustento, Aliendres hizo un llamado a priorizar el rescate de personas en los edificios que colapsaron por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la víspera.
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No solo hogares, también los comercios padecen los efectos de los sismos en Venezuela

04:31 GMT 26.06.2026 (actualizado: 04:32 GMT 26.06.2026)
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Venezolano afectado por los sismos - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
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Taylor Aliendres, quien labora en un local en la capital venezolana, mostró otra de las facetas en las que impactaron los terremotos registrados en Venezuela: el comercio. Junto con el corresponsal de Sputnik, recorrió las instalaciones del lugar en donde labora.
"Vamos a guardar el equipo que podamos salvar por todo lo ocasionado y, bueno, aprovechar viendo si el equipo sigue funcionando, si acaso buscar repuestos y, bueno, buscar otras maneras de poder avanzar", dijo.
Pese a los daños registrados en el local en el que obtiene su sustento, Aliendres hizo un llamado a priorizar el rescate de personas en los edificios que colapsaron por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la víspera.
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