https://noticiaslatam.lat/20260626/no-solo-hogares-tambien-los-comercios-padecen-los-efectos-de-los-sismos-en-venezuela-1174058605.html

No solo hogares, también los comercios padecen los efectos de los sismos en Venezuela

No solo hogares, también los comercios padecen los efectos de los sismos en Venezuela

Sputnik Mundo

Taylor Aliendres, quien labora en un local en la capital venezolana, mostró otra de las facetas en las que impactaron los terremotos registrados en Venezuela... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T04:31+0000

2026-06-26T04:31+0000

2026-06-26T04:32+0000

américa latina

sociedad

venezuela

temblor

terremoto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1a/1174058687_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6b31343e308155803f5b55432e7a6190.jpg

"Vamos a guardar el equipo que podamos salvar por todo lo ocasionado y, bueno, aprovechar viendo si el equipo sigue funcionando, si acaso buscar repuestos y, bueno, buscar otras maneras de poder avanzar", dijo.Pese a los daños registrados en el local en el que obtiene su sustento, Aliendres hizo un llamado a priorizar el rescate de personas en los edificios que colapsaron por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la víspera.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, venezuela, temblor, terremoto