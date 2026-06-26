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Miles de marineros han sido evacuados del estrecho de Ormuz, según la OMI

Miles de marineros han sido evacuados del estrecho de Ormuz, según la OMI

Sputnik Mundo

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que, en los últimos tres días, al menos 2.500 marineros, a bordo de 115 buques, habían sido desalojados de... 26.06.2026, Sputnik Mundo

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El organismo precisó que el plan de evacuación fue suspendido temporalmente el 25 de junio, luego del ataque contra un carguero frente a las costas de Omán. La embarcación navegaba fuera de los corredores seguros establecidos por la OMI.La organización indicó que mantiene conversaciones con Irán, Omán y EEUU para restablecer las garantías de seguridad y reanudar las evacuaciones en el estrecho. Irán asegura que el estrecho de Ormuz debe abrirse al tránsito sin que ningún país coarte la libertad de navegación. Además, ha dicho que no puede garantizar la navegación segura de aquellas embarcaciones que transiten fuera de su jurisdicción.

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