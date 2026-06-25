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Irán: la clase maestra de EEUU de dar sus derrotas por victorias

Irán: la clase maestra de EEUU de dar sus derrotas por victorias

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Para muchos, EEUU perdió contra Irán, pero es bien sabido que Washington tiene una larga experiencia de presentar sus derrotas como victorias. Ahora la... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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insurgentes y tverskaya

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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

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