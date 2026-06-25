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Irán: la clase maestra de EEUU de dar sus derrotas por victorias
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Para muchos, EEUU perdió contra Irán, pero es bien sabido que Washington tiene una larga experiencia de presentar sus derrotas como victorias. Ahora la... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Irán: la clase maestra de EEUU de dar sus derrotas por victorias
Para muchos, EEUU perdió contra Irán, pero es bien sabido que Washington tiene una larga experiencia de presentar sus derrotas como victorias. Ahora la potencia norteamericana trata de hacerlo en cuanto a su fracasada agresión contra la República Islámica, pero en este caso ya no logrará vender humo.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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Presentación del programa
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