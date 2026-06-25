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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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Irán: la clase maestra de EEUU de dar sus derrotas por victorias
Irán: la clase maestra de EEUU de dar sus derrotas por victorias
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Para muchos, EEUU perdió contra Irán, pero es bien sabido que Washington tiene una larga experiencia de presentar sus derrotas como victorias. Ahora la... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Irán: la clase maestra de EEUU de dar sus derrotas por victorias

19:00 GMT 25.06.2026
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Para muchos, EEUU perdió contra Irán, pero es bien sabido que Washington tiene una larga experiencia de presentar sus derrotas como victorias. Ahora la potencia norteamericana trata de hacerlo en cuanto a su fracasada agresión contra la República Islámica, pero en este caso ya no logrará vender humo.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
01:57 Cómo Trump se esfuerza en maquillar la derrota de EEUU en Irán
21:17 ¿A qué está dispuesto Israel para impedir la paz en Oriente Medio?
32:13 Las claves del giro de América Latina a la derecha
40:41 ¿Qué impacto tendrán las reformas económicas de Cuba?
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