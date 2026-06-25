El país bajo escombros: los labores de rescate en la capital venezolana tras los sismos
09:15 GMT 25.06.2026 (actualizado: 09:23 GMT 25.06.2026)
© REUTERS Maxwell BricenoVenezuela, afectada por los terremotos
© REUTERS Maxwell Briceno
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Sputnik te ofrece la transmisión en vivo de la situación en Caracas tras los fuertes terremotos que sacudieron el país la noche del 24 de junio.
Dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 20 réplicas, afectaron Caracas y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, reportó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.