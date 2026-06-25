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El país bajo escombros: los labores de rescate en la capital venezolana tras los sismos

El país bajo escombros: los labores de rescate en la capital venezolana tras los sismos

Sputnik Mundo

Sputnik te ofrece la transmisión en vivo de la situación en Caracas tras los fuertes terremotos que sacudieron el país la noche del 24 de junio. 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 20 réplicas, afectaron Caracas y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, reportó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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