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El país bajo escombros: los labores de rescate en la capital venezolana tras los sismos
El país bajo escombros: los labores de rescate en la capital venezolana tras los sismos
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Sputnik te ofrece la transmisión en vivo de la situación en Caracas tras los fuertes terremotos que sacudieron el país la noche del 24 de junio. 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 20 réplicas, afectaron Caracas y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, reportó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
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El país bajo escombros: los labores de rescate en la capital venezolana tras los sismos

09:15 GMT 25.06.2026 (actualizado: 09:23 GMT 25.06.2026)
© REUTERS Maxwell BricenoVenezuela, afectada por los terremotos
Venezuela, afectada por los terremotos - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Maxwell Briceno
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Dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 20 réplicas, afectaron Caracas y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, reportó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
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