https://noticiaslatam.lat/20260625/-sheinbaum-dice-que-buscara-una-buena-relacion-con-el-presidente-electo-de-colombia-1174055895.html

Sheinbaum dice que buscará "una buena relación" con el presidente electo de Colombia

Sheinbaum dice que buscará "una buena relación" con el presidente electo de Colombia

Sputnik Mundo

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum señaló que buscará un vínculo sólido con el país sudamericano, luego de que Abelardo De la Espriella fuera declarado... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T22:40+0000

2026-06-25T22:40+0000

2026-06-25T22:40+0000

américa latina

política

claudia sheinbaum

iván cepeda

colombia

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/1e/1160865779_121:327:1317:1000_1920x0_80_0_0_c49c2926e980b86546e319b27185aafc.jpg

En la víspera, las autoridades electorales colombianas concluyeron el escrutinio de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 21 de junio, en los que De la Espriella obtuvo un total de 12 millones 960.166 votos, frente a los 12 millones 708.312 que obtuvo el candidato oficialista Iván Cepeda.Previamente, Cepeda reconoció la victoria de su oponente del movimiento Defensores de la Patria. Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".

https://noticiaslatam.lat/20260624/es-oficial-el-cne-de-colombia-confirma-el-triunfo-de-de-la-espriella-en-la-eleccion-presidencial-1174034882.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, claudia sheinbaum, iván cepeda, colombia, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, consejo nacional electoral de venezuela (cne)