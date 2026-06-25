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Sheinbaum dice que buscará "una buena relación" con el presidente electo de Colombia
Sheinbaum dice que buscará "una buena relación" con el presidente electo de Colombia
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La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum señaló que buscará un vínculo sólido con el país sudamericano, luego de que Abelardo De la Espriella fuera declarado... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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En la víspera, las autoridades electorales colombianas concluyeron el escrutinio de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 21 de junio, en los que De la Espriella obtuvo un total de 12 millones 960.166 votos, frente a los 12 millones 708.312 que obtuvo el candidato oficialista Iván Cepeda.Previamente, Cepeda reconoció la victoria de su oponente del movimiento Defensores de la Patria. Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".
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Sheinbaum dice que buscará "una buena relación" con el presidente electo de Colombia

22:40 GMT 25.06.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de México
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La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum señaló que buscará un vínculo sólido con el país sudamericano, luego de que Abelardo De la Espriella fuera declarado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras vencer al candidato oficialista Iván Cepeda.
"Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos de todos los países del mundo", apuntó la presidenta después de ser cuestionada por la prensa sobre el hecho de que cada vez más candidatos de derecha lleguen al poder en América Latina.
En la víspera, las autoridades electorales colombianas concluyeron el escrutinio de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 21 de junio, en los que De la Espriella obtuvo un total de 12 millones 960.166 votos, frente a los 12 millones 708.312 que obtuvo el candidato oficialista Iván Cepeda.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
América Latina
Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial
ayer, 21:50 GMT
Previamente, Cepeda reconoció la victoria de su oponente del movimiento Defensores de la Patria. Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".
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