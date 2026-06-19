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La Corte Penal Internacional fija la sesión sobre el caso del fiscal Jan, acusado de acoso sexual
La Corte Penal Internacional fija la sesión sobre el caso del fiscal Jan, acusado de acoso sexual
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La sesión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), en la que se decidirá el futuro del... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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El 9 de junio, la CPI anunció la decisión de suspender a Jan de su cargo hasta que se dictara una resolución sobre el procedimiento disciplinario relacionado con las acusaciones de acoso sexual que se le imputan.La Mesa también remitió el procedimiento disciplinario al órgano de supervisión de la Corte y dispuso la convocatoria de una sesión extraordinaria de este lo antes posible para examinar la cuestión.En mayo de 2025, trascendió que Jan se apartó de sus funciones mientras se llevaba a cabo la investigación por las acusaciones de acoso sexual que se le imputaron en octubre de 2024.En agosto, los medios informaron de que otra mujer denunció ante la CPI presuntos delitos sexuales ocurridos en 2009. En ese momento, tenía poco más de 20 años y trabajaba como becaria no remunerada en la oficina de Jan, quien era entonces uno de los principales representantes de la defensa ante la CPI y otros tribunales de La Haya.Para destituir definitivamente al fiscal de su cargo, es necesario que dos tercios de los 125 países miembros del tribunal voten a favor.
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La Corte Penal Internacional fija la sesión sobre el caso del fiscal Jan, acusado de acoso sexual

10:33 GMT 19.06.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimediaEdificio de la Corte Penal Internacional en La Haya
Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
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La sesión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), en la que se decidirá el futuro del fiscal Karim Jan, se celebrará el 24 de julio en Nueva York, según reveló una fuente diplomática.
"La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes decidió convocar una sesión extraordinaria en Nueva York el 24 de julio para examinar el procedimiento disciplinario contra el fiscal", precisó.
El 9 de junio, la CPI anunció la decisión de suspender a Jan de su cargo hasta que se dictara una resolución sobre el procedimiento disciplinario relacionado con las acusaciones de acoso sexual que se le imputan.
Corte Penal Internacional: una crisis de legitimidad - Sputnik Mundo, 1920, 04.01.2026
Corte Penal Internacional: una crisis de legitimidad
4 de enero, 18:29 GMT
La Mesa también remitió el procedimiento disciplinario al órgano de supervisión de la Corte y dispuso la convocatoria de una sesión extraordinaria de este lo antes posible para examinar la cuestión.
En mayo de 2025, trascendió que Jan se apartó de sus funciones mientras se llevaba a cabo la investigación por las acusaciones de acoso sexual que se le imputaron en octubre de 2024.
En agosto, los medios informaron de que otra mujer denunció ante la CPI presuntos delitos sexuales ocurridos en 2009. En ese momento, tenía poco más de 20 años y trabajaba como becaria no remunerada en la oficina de Jan, quien era entonces uno de los principales representantes de la defensa ante la CPI y otros tribunales de La Haya.
Para destituir definitivamente al fiscal de su cargo, es necesario que dos tercios de los 125 países miembros del tribunal voten a favor.
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