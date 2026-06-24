https://noticiaslatam.lat/20260624/el-kremlin-denuncia-la-devaluacion-del-sistema-de-las-relaciones-internacionales-1174025849.html
El Kremlin denuncia la devaluación del sistema de las relaciones internacionales
El Kremlin denuncia la devaluación del sistema de las relaciones internacionales
Sputnik Mundo
El sistema internacional atraviesa una crisis marcada por el debilitamiento de la ONU, del Consejo de Seguridad y de su capacidad para resolver los problemas... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T08:25+0000
2026-06-24T08:25+0000
2026-06-24T08:25+0000
internacional
rusia
🌍 europa
orden mundial
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/15/1173158368_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_4edd125e7d45d5d9205799b5537da891.jpg
En cuanto a las transformaciones en la economía, el funcionario atribuyó la reducción de la participación del dólar en el comercio internacional a los intentos de EEUU de "imponer sus propias reglas", y señaló que otros países no están dispuestos a aceptar normas impuestas desde el exterior.En su intervención dedicada a los escenarios del orden mundial hacia mediados del siglo XXI, subrayó la importancia de comprender en qué fase de transformación se encuentra el mundo."¿Se trata de la fase inicial de la transformación, o ya es un caos total, es decir, nos encontramos en un estado de caos absoluto en todos los ámbitos? O bien la transformación ya tomó un nuevo rumbo, en el que se vislumbran los contornos de un orden mundial futuro comprensible. Me parece que, sin esta definición, es muy difícil hacer previsiones, y de hecho imposible", aseveró Peskov.Al mismo tiempo, Peskov criticó a actores políticos que buscan preservar el actual orden mundial. Señaló que consideran que nada está cambiando y creen posible mantener el statu quo mediante principios como "la paz a través de la fuerza". El portavoz puso de relieve que esta postura sigue siendo muy influyente y no puede ser ignorada.
https://noticiaslatam.lat/20260605/no-es-temporal-ya-esta-en-marcha-un-nuevo-orden-financiero-global-afirma-el-viceministro-de-1173754237.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/15/1173158368_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_e1bbe9027f9ccdd3ad25953d32fb7d76.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 🌍 europa, orden mundial
rusia, 🌍 europa, orden mundial
El Kremlin denuncia la devaluación del sistema de las relaciones internacionales
El sistema internacional atraviesa una crisis marcada por el debilitamiento de la ONU, del Consejo de Seguridad y de su capacidad para resolver los problemas más urgentes, así como por la erosión de los principales pilares de la economía global, incluida la moneda de reserva dominante, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Es evidente que el orden mundial actual, según algunos, se está derrumbando y, según otros, está experimentando cambios profundos", destacó en su discurso en el marco del XII Foro Internacional Científico y de Expertos Lecturas de Primakov.
En cuanto a las transformaciones en la economía, el funcionario atribuyó la reducción de la participación del dólar en el comercio internacional a los intentos de EEUU de "imponer sus propias reglas", y señaló que otros países no están dispuestos a aceptar normas impuestas desde el exterior.
"Observamos que la cuota de la principal moneda de reserva en las transacciones internacionales sigue siendo elevada, pero se aprecia una tendencia a la reducción de dicha cuota", afirmó.
En su intervención dedicada a los escenarios del orden mundial hacia mediados del siglo XXI, subrayó la importancia de comprender en qué fase de transformación se encuentra el mundo.
"¿Se trata de la fase inicial de la transformación, o ya es un caos total, es decir, nos encontramos en un estado de caos absoluto en todos los ámbitos? O bien la transformación ya tomó un nuevo rumbo, en el que se vislumbran los contornos de un orden mundial futuro comprensible. Me parece que, sin esta definición, es muy difícil hacer previsiones, y de hecho imposible", aseveró Peskov.
Al mismo tiempo, Peskov criticó a actores políticos que buscan preservar el actual orden mundial. Señaló que consideran que nada está cambiando y creen posible mantener el statu quo mediante principios como "la paz a través de la fuerza".
El portavoz puso de relieve que esta postura sigue siendo muy influyente y no puede ser ignorada.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.