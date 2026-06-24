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El Kremlin denuncia la devaluación del sistema de las relaciones internacionales

El Kremlin denuncia la devaluación del sistema de las relaciones internacionales

Sputnik Mundo

El sistema internacional atraviesa una crisis marcada por el debilitamiento de la ONU, del Consejo de Seguridad y de su capacidad para resolver los problemas... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a las transformaciones en la economía, el funcionario atribuyó la reducción de la participación del dólar en el comercio internacional a los intentos de EEUU de "imponer sus propias reglas", y señaló que otros países no están dispuestos a aceptar normas impuestas desde el exterior.En su intervención dedicada a los escenarios del orden mundial hacia mediados del siglo XXI, subrayó la importancia de comprender en qué fase de transformación se encuentra el mundo."¿Se trata de la fase inicial de la transformación, o ya es un caos total, es decir, nos encontramos en un estado de caos absoluto en todos los ámbitos? O bien la transformación ya tomó un nuevo rumbo, en el que se vislumbran los contornos de un orden mundial futuro comprensible. Me parece que, sin esta definición, es muy difícil hacer previsiones, y de hecho imposible", aseveró Peskov.Al mismo tiempo, Peskov criticó a actores políticos que buscan preservar el actual orden mundial. Señaló que consideran que nada está cambiando y creen posible mantener el statu quo mediante principios como "la paz a través de la fuerza". El portavoz puso de relieve que esta postura sigue siendo muy influyente y no puede ser ignorada.

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