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Rusia avanza con éxito en la sustitución de importaciones aeronáuticas, destaca Putin

Rusia avanza con éxito en la sustitución de importaciones aeronáuticas, destaca Putin

Sputnik Mundo

Rusia logró sustituir por productos nacionales todo el material aeronáutico, declaró el presidente del Estado euroasiático, Vladímir Putin, durante una reunión... 24.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-24T18:22+0000

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En este contexto, Putin subrayó que las compañías aéreas y fabricantes occidentales se han visto perjudicados por las sanciones contra Rusia."Hay que decir que quienes adoptaron esas restricciones, en general, sufrieron ciertos daños. Ante todo, por supuesto, los transportistas. Y también los fabricantes, porque nosotros les comprábamos esos equipos en grandes cantidades", señaló el mandatario ruso.En muchos aspectos, la tecnología aeronáutica rusa ha superado a sus homólogas occidentales, a las que había que sustituir, recalcó. La capacidad de crear toda una serie de aviones civiles y militares demuestra la soberanía de Rusia, que se encuentra entre los pocos países que pueden hacerlo, observó.A la vez, el mandatario ruso precisó que es necesario reforzar las competencias existentes y el potencial tecnológico, al igual que aumentar el suministro de la tecnología aeronáutica de fabricación propia. En sus palabras, los aviones rusos deben competir con éxito en el mercado mundial, y ya se han sentado las bases necesarias para ello.

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