https://noticiaslatam.lat/20260624/rusia-avanza-con-exito-en-la-sustitucion-de-importaciones-aeronauticas-destaca-putin-1174031104.html
Rusia avanza con éxito en la sustitución de importaciones aeronáuticas, destaca Putin
Rusia avanza con éxito en la sustitución de importaciones aeronáuticas, destaca Putin
Sputnik Mundo
Rusia logró sustituir por productos nacionales todo el material aeronáutico, declaró el presidente del Estado euroasiático, Vladímir Putin, durante una reunión... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T18:22+0000
2026-06-24T18:22+0000
2026-06-24T18:22+0000
vladímir putin
rusia
🌍 europa
aviación
economía
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1d/1168003444_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_eeedb447b780cfc30ed9fed8ae2e61c7.jpg
En este contexto, Putin subrayó que las compañías aéreas y fabricantes occidentales se han visto perjudicados por las sanciones contra Rusia."Hay que decir que quienes adoptaron esas restricciones, en general, sufrieron ciertos daños. Ante todo, por supuesto, los transportistas. Y también los fabricantes, porque nosotros les comprábamos esos equipos en grandes cantidades", señaló el mandatario ruso.En muchos aspectos, la tecnología aeronáutica rusa ha superado a sus homólogas occidentales, a las que había que sustituir, recalcó. La capacidad de crear toda una serie de aviones civiles y militares demuestra la soberanía de Rusia, que se encuentra entre los pocos países que pueden hacerlo, observó.A la vez, el mandatario ruso precisó que es necesario reforzar las competencias existentes y el potencial tecnológico, al igual que aumentar el suministro de la tecnología aeronáutica de fabricación propia. En sus palabras, los aviones rusos deben competir con éxito en el mercado mundial, y ya se han sentado las bases necesarias para ello.
https://noticiaslatam.lat/20260623/no-hay-motivos-para-dudar-de-la-estabilidad-de-la-economia-rusa-aseguran-desde-el-kremlin--1174011935.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1d/1168003444_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b24a6779f3124f7b5a911ea458997117.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, rusia, 🌍 europa, aviación, 📈 mercados y finanzas
vladímir putin, rusia, 🌍 europa, aviación, 📈 mercados y finanzas
Rusia avanza con éxito en la sustitución de importaciones aeronáuticas, destaca Putin
Rusia logró sustituir por productos nacionales todo el material aeronáutico, declaró el presidente del Estado euroasiático, Vladímir Putin, durante una reunión dedicada al desarrollo de la aviación nacional. Al mismo tiempo, destacó que los equipos de aviación rusos superan actualmente a los modelos extranjeros en muchos aspectos.
"Debido a una serie de razones, entre las que destaca la presión de las sanciones, nuestra situación ha cambiado. Y Rusia se vio obligada, pero fue capaz de sustituir por completo todas las importaciones", indicó.
En este contexto, Putin subrayó que las compañías aéreas y fabricantes occidentales se han visto perjudicados por las sanciones contra Rusia.
"Hay que decir que quienes adoptaron esas restricciones, en general, sufrieron ciertos daños. Ante todo, por supuesto, los transportistas. Y también los fabricantes, porque nosotros les comprábamos esos equipos en grandes cantidades", señaló el mandatario ruso.
En muchos aspectos, la tecnología aeronáutica rusa ha superado a sus homólogas occidentales, a las que había que sustituir, recalcó. La capacidad de crear toda una serie de aviones civiles y militares demuestra la soberanía de Rusia, que se encuentra entre los pocos países que pueden hacerlo, observó.
"Hemos visto ahora la tecnología que se ha mostrado. En varios ámbitos, sin duda, no solo logramos que la tecnología no sea inferior a los mejores estándares mundiales, sino que en varios componentes incluso supera los parámetros extranjeros y occidentales", observó.
A la vez, el mandatario ruso precisó que es necesario reforzar las competencias existentes y el potencial tecnológico, al igual que aumentar el suministro de la tecnología aeronáutica de fabricación propia. En sus palabras, los aviones rusos deben competir con éxito en el mercado mundial, y ya se han sentado las bases necesarias para ello.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.