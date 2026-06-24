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Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario

Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a los empleados y veteranos del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) con motivo del 85.º... 24.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-24T13:40+0000

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Putin recordó la rica trayectoria de la agencia, que se remonta a la creación en junio de 1941 del legendario Sovinformburó, así como el trabajo de generaciones de periodistas que, incluso en circunstancias difíciles, cumplieron con honor su deber profesional y establecieron los más altos estándares del oficio.El mandatario subrayó que el actual equipo de Rossiya Segodnya "continúa dignamente las magníficas tradiciones creativas de sus predecesores" y "mantiene con seguridad su posición como uno de los líderes reconocidos del mercado mediático nacional e internacional".El Sovinformburó fue creado el 24 de junio de 1941 para la cobertura operativa de la situación en los frentes durante la Gran Guerra Patria (1941-1945). Coordinaba el trabajo de los corresponsales de guerra, así como la difusión de información a embajadas y consulados de la Unión Soviética, corporaciones y emisoras de radio extranjeras, agencias telegráficas y de prensa, asociaciones de amigos de la URSS, periódicos y revistas de distintas orientaciones.Entre sus funciones también figuraba informar a la opinión pública de los países occidentales sobre los acontecimientos en el frente soviético-alemán y la situación en la retaguardia soviética. Los partes informativos de Sovinformburó se publicaban a diario desde el 25 de junio de 1941.

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