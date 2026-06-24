https://noticiaslatam.lat/20260624/putin-felicita-al-grupo-mediatico-rossiya-segodnya-por-su-85-aniversario-1174028766.html
Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario
Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a los empleados y veteranos del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) con motivo del 85.º... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T13:40+0000
2026-06-24T13:40+0000
2026-06-24T13:40+0000
internacional
sputnik (medio de comunicación)
vladímir putin
rusia
medios de comunicación
rossiya segodnya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/03/1164070780_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_e18b4085b920990b290fff3c76130ebc.jpg
Putin recordó la rica trayectoria de la agencia, que se remonta a la creación en junio de 1941 del legendario Sovinformburó, así como el trabajo de generaciones de periodistas que, incluso en circunstancias difíciles, cumplieron con honor su deber profesional y establecieron los más altos estándares del oficio.El mandatario subrayó que el actual equipo de Rossiya Segodnya "continúa dignamente las magníficas tradiciones creativas de sus predecesores" y "mantiene con seguridad su posición como uno de los líderes reconocidos del mercado mediático nacional e internacional".El Sovinformburó fue creado el 24 de junio de 1941 para la cobertura operativa de la situación en los frentes durante la Gran Guerra Patria (1941-1945). Coordinaba el trabajo de los corresponsales de guerra, así como la difusión de información a embajadas y consulados de la Unión Soviética, corporaciones y emisoras de radio extranjeras, agencias telegráficas y de prensa, asociaciones de amigos de la URSS, periódicos y revistas de distintas orientaciones.Entre sus funciones también figuraba informar a la opinión pública de los países occidentales sobre los acontecimientos en el frente soviético-alemán y la situación en la retaguardia soviética. Los partes informativos de Sovinformburó se publicaban a diario desde el 25 de junio de 1941.
https://noticiaslatam.lat/20260417/sputnik-forma-parte-de-la-integracion-mediatica-en-suelo-cubano-afirma-diaz-canel---1173112065.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/03/1164070780_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_82335e97cf430a5990006c96fd6a018f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik (medio de comunicación), vladímir putin, rusia, medios de comunicación, rossiya segodnya
sputnik (medio de comunicación), vladímir putin, rusia, medios de comunicación, rossiya segodnya
Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a los empleados y veteranos del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) con motivo del 85.º aniversario de su antecesor, el Gabinete de Información Soviético (Sovinformburó), y subrayó que el actual equipo ocupa una posición destacada en el sector.
"Queridos amigos: Les felicito en conmemoración de una fecha importante y significativa: el 85.º aniversario de la agencia internacional de información Rossiya Segodnya", señaló.
Putin recordó la rica trayectoria de la agencia, que se remonta a la creación en junio de 1941 del legendario Sovinformburó, así como el trabajo de generaciones de periodistas que, incluso en circunstancias difíciles, cumplieron con honor su deber profesional y establecieron los más altos estándares del oficio.
El mandatario subrayó que el actual equipo de Rossiya Segodnya "continúa dignamente las magníficas tradiciones creativas de sus predecesores" y "mantiene con seguridad su posición como uno de los líderes reconocidos del mercado mediático nacional e internacional".
"Ustedes proporcionan a su audiencia multimillonaria noticias operativas y relevantes, mantienen el pulso de los acontecimientos, basan su trabajo en estrategias y tecnologías innovadoras y prestan una atención constante a la formación profesional de nuevos talentos", añadió el presidente.
El Sovinformburó fue creado el 24 de junio de 1941 para la cobertura operativa de la situación en los frentes durante la Gran Guerra Patria (1941-1945). Coordinaba el trabajo de los corresponsales de guerra, así como la difusión de información a embajadas y consulados de la Unión Soviética, corporaciones y emisoras de radio extranjeras, agencias telegráficas y de prensa, asociaciones de amigos de la URSS, periódicos y revistas de distintas orientaciones.
Entre sus funciones también figuraba informar a la opinión pública de los países occidentales sobre los acontecimientos en el frente soviético-alemán y la situación en la retaguardia soviética. Los partes informativos de Sovinformburó se publicaban a diario desde el 25 de junio de 1941.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.