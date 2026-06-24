Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260624/putin-felicita-al-grupo-mediatico-rossiya-segodnya-por-su-85-aniversario-1174028766.html
Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario
Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a los empleados y veteranos del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) con motivo del 85.º... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T13:40+0000
2026-06-24T13:40+0000
internacional
sputnik (medio de comunicación)
vladímir putin
rusia
medios de comunicación
rossiya segodnya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/03/1164070780_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_e18b4085b920990b290fff3c76130ebc.jpg
Putin recordó la rica trayectoria de la agencia, que se remonta a la creación en junio de 1941 del legendario Sovinformburó, así como el trabajo de generaciones de periodistas que, incluso en circunstancias difíciles, cumplieron con honor su deber profesional y establecieron los más altos estándares del oficio.El mandatario subrayó que el actual equipo de Rossiya Segodnya "continúa dignamente las magníficas tradiciones creativas de sus predecesores" y "mantiene con seguridad su posición como uno de los líderes reconocidos del mercado mediático nacional e internacional".El Sovinformburó fue creado el 24 de junio de 1941 para la cobertura operativa de la situación en los frentes durante la Gran Guerra Patria (1941-1945). Coordinaba el trabajo de los corresponsales de guerra, así como la difusión de información a embajadas y consulados de la Unión Soviética, corporaciones y emisoras de radio extranjeras, agencias telegráficas y de prensa, asociaciones de amigos de la URSS, periódicos y revistas de distintas orientaciones.Entre sus funciones también figuraba informar a la opinión pública de los países occidentales sobre los acontecimientos en el frente soviético-alemán y la situación en la retaguardia soviética. Los partes informativos de Sovinformburó se publicaban a diario desde el 25 de junio de 1941.
https://noticiaslatam.lat/20260417/sputnik-forma-parte-de-la-integracion-mediatica-en-suelo-cubano-afirma-diaz-canel---1173112065.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/03/1164070780_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_82335e97cf430a5990006c96fd6a018f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik (medio de comunicación), vladímir putin, rusia, medios de comunicación, rossiya segodnya
sputnik (medio de comunicación), vladímir putin, rusia, medios de comunicación, rossiya segodnya

Putin felicita al grupo mediático Rossiya Segodnya por su 85.º aniversario

13:40 GMT 24.06.2026
© Sputnik / Maksim BlinovEl edificio del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, en Moscú
El edificio del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, en Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Maksim Blinov
Síguenos en
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a los empleados y veteranos del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) con motivo del 85.º aniversario de su antecesor, el Gabinete de Información Soviético (Sovinformburó), y subrayó que el actual equipo ocupa una posición destacada en el sector.

"Queridos amigos: Les felicito en conmemoración de una fecha importante y significativa: el 85.º aniversario de la agencia internacional de información Rossiya Segodnya", señaló.

Putin recordó la rica trayectoria de la agencia, que se remonta a la creación en junio de 1941 del legendario Sovinformburó, así como el trabajo de generaciones de periodistas que, incluso en circunstancias difíciles, cumplieron con honor su deber profesional y establecieron los más altos estándares del oficio.
El mandatario subrayó que el actual equipo de Rossiya Segodnya "continúa dignamente las magníficas tradiciones creativas de sus predecesores" y "mantiene con seguridad su posición como uno de los líderes reconocidos del mercado mediático nacional e internacional".
"Ustedes proporcionan a su audiencia multimillonaria noticias operativas y relevantes, mantienen el pulso de los acontecimientos, basan su trabajo en estrategias y tecnologías innovadoras y prestan una atención constante a la formación profesional de nuevos talentos", añadió el presidente.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 17.04.2026
América Latina
"Sputnik forma parte de la integración mediática" en suelo cubano, afirma Díaz-Canel
17 de abril, 22:10 GMT
El Sovinformburó fue creado el 24 de junio de 1941 para la cobertura operativa de la situación en los frentes durante la Gran Guerra Patria (1941-1945). Coordinaba el trabajo de los corresponsales de guerra, así como la difusión de información a embajadas y consulados de la Unión Soviética, corporaciones y emisoras de radio extranjeras, agencias telegráficas y de prensa, asociaciones de amigos de la URSS, periódicos y revistas de distintas orientaciones.
Entre sus funciones también figuraba informar a la opinión pública de los países occidentales sobre los acontecimientos en el frente soviético-alemán y la situación en la retaguardia soviética. Los partes informativos de Sovinformburó se publicaban a diario desde el 25 de junio de 1941.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала