La Corte Suprema de EEUU da 'luz verde' a ExxonMobil para demandar a petroleras cubanas

La decisión, aprobada por seis votos contra tres, permite que el caso siga avanzando en los tribunales estadounidenses. El fallo se enmarca en una estrategia creciente de presión de Washington sobre La Habana. En las últimas semanas, la Administración Trump ha impulsado acciones legales contra el Gobierno cubano y ha endurecido su discurso hacia la isla. El caso se remonta a 1960, cuando las operaciones de Standard Oil —posteriormente convertida en ExxonMobil— fueron nacionalizadas por Cuba. Una comisión estadounidense valoró las pérdidas en casi 72 millones de dólares, cifra que podría multiplicarse por intereses y compensaciones adicionales reclamadas por la compañía.
La Corte Suprema de EEUU avaló que la compañía norteamericana ExxonMobil continúe una demanda contra empresas petroleras estatales de Cuba por "propiedades confiscadas" tras la llegada al poder de Fidel Castro.
La decisión, aprobada por seis votos contra tres, permite que el caso siga avanzando en los tribunales estadounidenses.
El fallo se enmarca en una estrategia creciente de presión de Washington sobre La Habana. En las últimas semanas, la Administración Trump ha impulsado acciones legales contra el Gobierno cubano y ha endurecido su discurso hacia la isla.
El caso se remonta a 1960, cuando las operaciones de Standard Oil —posteriormente convertida en ExxonMobil— fueron nacionalizadas por Cuba. Una comisión estadounidense valoró las pérdidas en casi 72 millones de dólares, cifra que podría multiplicarse por intereses y compensaciones adicionales reclamadas por la compañía.
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