https://noticiaslatam.lat/20260623/uruguay-despliega-blindados-militares-en-zonas-con-alta-criminalidad-ante-fuerte-repunte-en-1174020928.html

Uruguay despliega blindados militares en zonas con alta criminalidad ante fuerte repunte en homicidios

Uruguay despliega blindados militares en zonas con alta criminalidad ante fuerte repunte en homicidios

Sputnik Mundo

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, anunció que los blindados militares Mamba MK7 patrullarán algunas zonas de Montevideo, en un intento por combatir la... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T23:30+0000

2026-06-23T23:30+0000

2026-06-23T23:30+0000

américa latina

uruguay

yamandú orsi

julián gonzález guyer

montevideo

seguridad

💬 opinión y análisis

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174020770_0:32:1094:647_1920x0_80_0_0_130feb3181835dda1e0e04cb4ed1756b.png

Preocupado por el incremento de la violencia en algunos barrios de Montevideo en los que el crimen organizado ha ganado terreno, el Gobierno uruguayo anunció un plan para desplegar los vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército en operativos para disminuir los homicidios y enfrentamientos en algunas zonas de la capital del país sudamericano.El plan fue adelantado por el ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, durante una comparecencia en el Parlamento, según consignó el semanario Búsqueda. El jerarca explicó a los legisladores que la intención es que, "en los próximos días, empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones".El ministro explicó que se dispondrán 12 de estos vehículos que, bajo el mando de la Policía, "serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad", en el marco de operativos desplegados por la Policía uruguaya, que incluyen allanamientos y arrestos masivos en zonas identificadas por su alta cantidad de homicidios.Un tema de alta relevanciaDe hecho, el país sudamericano no ha logrado solucionar el problema de violencia que lo lleva a tener una tasa de homicidios de 10,3 cada 100.000 habitantes, un número que duplica o hasta triplica la de países vecinos como Argentina o Chile, y que se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los uruguayos.Además, la violencia se concentra especialmente en algunos barrios del oeste y el norte montevideano, en los que la tasa de homicidios llega a 44 y 49 cada 100.000 habitantes, cifras similares a las de Ecuador. En algunas de esas zonas, además, la Policía uruguaya ha recibido ataques durante operativos.Luego de que la intención de desplegar vehículos militares se hiciera pública, el propio presidente uruguayo, Yamandú Orsi, lo ratificó a través de su cuenta de X: "A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin"."La idea es tener blindados para poder trabajar mejor en las calles", añadió en rueda de prensa este martes, consultado por medios uruguayos. El presidente también explicó que la idea es que el Ejército solamente aporte los vehículos y sus conductores y que el resto del operativo continúe en manos policiales.Según informó el Ministerio del Interior uruguayo en 2022, en Montevideo y su zona metropolitana operan unos 45 "clanes familiares" dedicados fundamentalmente al microtráfico de drogas y que suelen enfrentarse entre sí por el control de zonas específicas. Además, algunos mantienen contactos con grandes organizaciones extranjeras, como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil.Vehículos de guerra en entornos urbanosEn diálogo con Sputnik, el politólogo uruguayo especializado en seguridad y Fuerzas Armadas Julián González Guyer consideró que, si bien aún restan conocerse más detalles del plan, la intención de la Administración local puede ser "un paso en el mal camino", en contradicción con algunas intervenciones "de carácter más social y menos represiva" que las autoridades habían anunciado tiempo atrás para esas zonas.En efecto, según lo adelantado, el Ejército desplegaría los vehículos blindados Mamba MK7, que llegaron al país en 2024 luego de una donación del Gobierno de EEUU. Se trata de vehículos de transporte blindado de personal (TBP) que son fabricados por la empresa estadounidense Osprea Logistics y que inicialmente iban a ser destinado para apoyar la participación uruguaya en Misiones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas.De acuerdo al fabricante, el Mamba "está diseñado para entornos extremos, ofreciendo un rendimiento potente y una protección excepcional". Es así que entre sus características más destacadas está su protección contra explosiones y municiones de alto calibre.Para González Guyer, la operación de este tipo de vehículos puede no ser adecuada "para incursionar en los corredores estrechos de algunas partes de los barrios más complicados, en los que la Policía entra a pie".El analista advirtió además que colocar a funcionarios del Ejército a las órdenes de la Policía "rompe las cadenas de mando y los límites institucionales", al tiempo que expone a efectivos militares a problemas legales en caso de actuar durante enfrentamientos, tal como ya ha ocurrido en el país con los militares que custodian el perímetro de las cárceles más pobladas del país.Un camino que no funcionó en la regiónGonzález Guyer consideró que el efecto disuasorio que el uso de vehículos militares podría tener en zonas de Montevideo es relativo. "Más allá de que en un principio puedan asustar un poco, no tendrán efecto una vez que la gente se acostumbre", apuntó.En ese sentido, refirió que los grupos criminales que las autoridades pretenden combatir tarde o temprano "encontrarán la forma de neutralizarlos de alguna manera", haciendo que su efectividad quede reducida eventualmente.Pero, además, el analista señaló que el uso de recursos militares para tareas policiales "es un símbolo peligroso" para el combate contra la delincuencia y "un paso en una mala dirección" que, remarcó, ya recorrieron otros países de América Latina.El experto justificó su postura alegando que las Fuerzas Armadas "están entrenadas y equipadas para ejercer altos niveles de violencia y en todo caso llegar a los máximos niveles de violencia". Eso, sostuvo, podría ser contraproducente para zonas de la capital uruguaya donde "lo que hay que hacer es bajar los niveles de violencia" y no "agregar elementos que la incrementen, que es lo que pasaría con este mecanismo".

https://noticiaslatam.lat/20260527/que-factores-han-provocado-la-caida-de-la-popularidad-del-presidente-yamandu-orsi-en-uruguay-1173613357.html

uruguay

montevideo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

uruguay, yamandú orsi, julián gonzález guyer, montevideo, seguridad, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas