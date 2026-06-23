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¿Qué explica la relación de Zelenski con los grupos neonazis?
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Volodímir Zelenski sigue el juego a los neonazis porque está en deuda con ellos, comentó el exanalista de la CIA, Ray McGovern, en una entrevista con el... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T18:01+0000
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Al mismo tiempo, McGovern subrayó que Washington no está utilizando los medios de influencia que tiene sobre Kiev.A finales de mayo, además de nombrar una unidad de las FFAA ucranianas en honor a los héroes de la UPA*, Zelenski participó en la reinhumación de los restos de Andri Mélnik, uno de los líderes de la OUN*, en la región de Kiev.La UPA* luchó contra las tropas soviéticas, colaborando con los nazis durante la Gran Guerra Patria. La OUN*-UPA* cometió numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia: el exterminio masivo de la población polaca en 1943. En aquella ocasión, también fueron brutalmente asesinados miles de ucranianos que se negaron a colaborar con los nacionalistas.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
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¿Qué explica la relación de Zelenski con los grupos neonazis?
Volodímir Zelenski sigue el juego a los neonazis porque está en deuda con ellos, comentó el exanalista de la CIA, Ray McGovern, en una entrevista con el periodista, Glenn Diesen. En particular, comentó los recientes actos de exhumación de restos de nazis y los honores rendidos en su memoria.
"No sé si ha adoptado esa actitud afín al nazismo o si se siente obligado por las únicas divisiones viables que quedan en el Ejército ucraniano, que son las divisiones nazis. Pero sí que parece estar en deuda con esa gente y, por eso, el pueblo ucraniano realmente no tiene opciones en esta situación", comentó el experto.
Al mismo tiempo, McGovern subrayó que Washington no está utilizando los medios de influencia que tiene sobre Kiev.
"EEUU tiene cierta influencia sobre Zelenski para que haga ciertas cosas, pero no tiene suficiente influencia —o no está dispuesto a ejercerla— para que haga lo que Trump prometió en Anchorage", agregó.
A finales de mayo, además de nombrar una unidad de las FFAA ucranianas en honor a los héroes de la UPA*, Zelenski participó en la reinhumación de los restos de Andri Mélnik, uno de los líderes de la OUN*, en la región de Kiev.
La UPA* luchó contra las tropas soviéticas, colaborando con los nazis durante la Gran Guerra Patria. La OUN*-UPA* cometió numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia: el exterminio masivo de la población polaca en 1943. En aquella ocasión, también fueron brutalmente asesinados miles de ucranianos que se negaron a colaborar con los nacionalistas.
* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
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