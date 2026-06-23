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¿Qué explica la relación de Zelenski con los grupos neonazis?

¿Qué explica la relación de Zelenski con los grupos neonazis?

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski sigue el juego a los neonazis porque está en deuda con ellos, comentó el exanalista de la CIA, Ray McGovern, en una entrevista con el... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T18:01+0000

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Al mismo tiempo, McGovern subrayó que Washington no está utilizando los medios de influencia que tiene sobre Kiev.A finales de mayo, además de nombrar una unidad de las FFAA ucranianas en honor a los héroes de la UPA*, Zelenski participó en la reinhumación de los restos de Andri Mélnik, uno de los líderes de la OUN*, en la región de Kiev.La UPA* luchó contra las tropas soviéticas, colaborando con los nazis durante la Gran Guerra Patria. La OUN*-UPA* cometió numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia: el exterminio masivo de la población polaca en 1943. En aquella ocasión, también fueron brutalmente asesinados miles de ucranianos que se negaron a colaborar con los nacionalistas.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.

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