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Fuerzas rusas interceptan 5 misiles Storm Shadow en la última jornada de combates

Fuerzas rusas interceptan 5 misiles Storm Shadow en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

En el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco misiles de crucero Storm Shadow británicos, 13 bombas guiadas y derribó 462 drones ucranianos... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T14:03+0000

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En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un Senator de fabricación canadiense, y una estación radar RADA RPS-42 de producción israelí, indican desde el Ministerio.Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.

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