https://noticiaslatam.lat/20260623/fuerzas-rusas-interceptan-5-misiles-storm-shadow-en-la-ultima-jornada-de-combates-1174011155.html
Fuerzas rusas interceptan 5 misiles Storm Shadow en la última jornada de combates
Fuerzas rusas interceptan 5 misiles Storm Shadow en la última jornada de combates
Sputnik Mundo
En el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco misiles de crucero Storm Shadow británicos, 13 bombas guiadas y derribó 462 drones ucranianos... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T14:03+0000
2026-06-23T14:03+0000
2026-06-23T14:03+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174011210_0:241:3130:2001_1920x0_80_0_0_edefe232cbf9643a65bce12a1f9003dd.jpg
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un Senator de fabricación canadiense, y una estación radar RADA RPS-42 de producción israelí, indican desde el Ministerio.Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
https://noticiaslatam.lat/20260622/campo-de-pruebas-experto-condena-el-papel-de-la-otan-en-el-funcionamiento-de-los-drones-ucranianos-1173986055.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174011210_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_c43e4532f2cdaac79f39a7fe137edde3.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto
Fuerzas rusas interceptan 5 misiles Storm Shadow en la última jornada de combates
En el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco misiles de crucero Storm Shadow británicos, 13 bombas guiadas y derribó 462 drones ucranianos, señalan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, Kiev perdió unos 1.295 militares, indican desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.
Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un Senator de fabricación canadiense, y una estación radar RADA RPS-42 de producción israelí, indican desde el Ministerio.
Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 167.506 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.880 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.746 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.464 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.732 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.