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"Mentira y demora": Cuba denuncia la falta de interés de EEUU en cumplir con la ayuda anunciada a la isla

"Mentira y demora": Cuba denuncia la falta de interés de EEUU en cumplir con la ayuda anunciada a la isla

Sputnik Mundo

El Gobierno estadounidense carece de "interés real" en concretar los anuncios de ayudas a Cuba, señaló el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. En sus... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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"El secretario de Estado [de EEUU, Marco Rubio] y su Departamento carecen de interés real en concretar esas ayudas en el corto plazo. Tanta mentira y demora solo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios. ¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?", escribió Bruno Rodríguez en la red social X.También recordó que tomó más de seis meses concretar el envío total de la primera ayuda anunciada por Washington, valorada en 3 millones de dólares. Después, detalló el canciller, demoraron cerca de cuatro meses en enviar una parte de los 6 millones de dólares anunciados.Asimismo, Rodríguez señaló que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "confunde constantemente, con total intención" las cifras y la respuesta de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por Washington desde noviembre de 2025.El Gobierno cubano "no rechaza ni obstaculiza" la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, "por muy cínica y ridícula que esta parezca", remarcó el jefe de la diplomacia cubana.En mayo, el Departamento de Estado de EEUU anunció el ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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