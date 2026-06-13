https://noticiaslatam.lat/20260613/mentira-y-demora-cuba-denuncia-la-falta-de-interes-de-eeuu-en-cumplir-con-la-ayuda-anunciada-a-la-1173881898.html
"Mentira y demora": Cuba denuncia la falta de interés de EEUU en cumplir con la ayuda anunciada a la isla
"Mentira y demora": Cuba denuncia la falta de interés de EEUU en cumplir con la ayuda anunciada a la isla
Sputnik Mundo
El Gobierno estadounidense carece de "interés real" en concretar los anuncios de ayudas a Cuba, señaló el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. En sus... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T16:41+0000
2026-06-13T16:41+0000
2026-06-13T16:41+0000
américa latina
cuba
bruno rodríguez
📰 bloqueo económico contra cuba
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157687534_0:10:1024:586_1920x0_80_0_0_2f80536888cca9e44f752852db268e1b.jpg
"El secretario de Estado [de EEUU, Marco Rubio] y su Departamento carecen de interés real en concretar esas ayudas en el corto plazo. Tanta mentira y demora solo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios. ¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?", escribió Bruno Rodríguez en la red social X.También recordó que tomó más de seis meses concretar el envío total de la primera ayuda anunciada por Washington, valorada en 3 millones de dólares. Después, detalló el canciller, demoraron cerca de cuatro meses en enviar una parte de los 6 millones de dólares anunciados.Asimismo, Rodríguez señaló que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "confunde constantemente, con total intención" las cifras y la respuesta de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por Washington desde noviembre de 2025.El Gobierno cubano "no rechaza ni obstaculiza" la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, "por muy cínica y ridícula que esta parezca", remarcó el jefe de la diplomacia cubana.En mayo, el Departamento de Estado de EEUU anunció el ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
https://noticiaslatam.lat/20260613/la-vida-te-cambia-pero-sigues-adelante-como-resisten-los-cubanos-ante-las-sanciones-de-eeuu-1173869875.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157687534_116:0:1024:681_1920x0_80_0_0_79917e7197ee4af72dfc6958b6e2cd32.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cuba, bruno rodríguez, 📰 bloqueo económico contra cuba
cuba, bruno rodríguez, 📰 bloqueo económico contra cuba
"Mentira y demora": Cuba denuncia la falta de interés de EEUU en cumplir con la ayuda anunciada a la isla
El Gobierno estadounidense carece de "interés real" en concretar los anuncios de ayudas a Cuba, señaló el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. En sus palabras, levantar el cerco energético sería "más humanitario".
"El secretario de Estado [de EEUU, Marco Rubio] y su Departamento carecen de interés real en concretar esas ayudas en el corto plazo. Tanta mentira y demora solo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios. ¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?", escribió Bruno Rodríguez en la red social X.
También recordó que tomó más de seis meses concretar el envío total de la primera ayuda anunciada por Washington, valorada en 3 millones de dólares. Después, detalló el canciller, demoraron cerca de cuatro meses en enviar una parte de los 6 millones de dólares anunciados.
"¿Cuánto podría tomarles concretar la de los 100 millones de USD? ¿Qué pueden significar 100 millones de USD, cuando su bloqueo económico y el cerco energético provocan afectaciones anuales de más de 5.000 millones de USD?", recalcó el ministro cubano.
Asimismo, Rodríguez señaló que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "confunde constantemente, con total intención" las cifras y la respuesta de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por Washington desde noviembre de 2025.
El Gobierno cubano "no rechaza ni obstaculiza" la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, "por muy cínica y ridícula que esta parezca", remarcó el jefe de la diplomacia cubana.
En mayo, el Departamento de Estado de EEUU anunció el ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.
A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.