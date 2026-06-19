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China quiere impulsar la IA en el sector de consumo: ¿cómo lo hará?

China quiere impulsar la IA en el sector de consumo: ¿cómo lo hará?

Sputnik Mundo

China anunció una estrategia para acelerar la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el sector del consumo mediante 17 medidas destinadas a... 19.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-19T07:37+0000

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De acuerdo con la cadena estatal CCTV, las iniciativas buscan fortalecer la integración de la IA en hogares y empresas, en línea con los esfuerzos de Pekín por impulsar la innovación tecnológica y el crecimiento económico. En el segmento de bienes de consumo, las autoridades estudian transformar la electrónica tradicional en dispositivos inteligentes con mayores capacidades tecnológicas, además de fomentar el desarrollo de un mercado de robots humanoides. Se informa que el plan también apunta a expandir la adopción de la inteligencia artificial en distintos sectores económicos y comerciales, convirtiéndola en una herramienta cada vez más presente en la vida cotidiana de los consumidores. En materia de servicios, las medidas pretenden acelerar la penetración de la IA desde el comercio minorista hacia áreas como los servicios públicos y actividades relacionadas con el estilo de vida, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad de atención.

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