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Rusia registra casi 1.500 bajas ucranianas y derriba más de 700 drones durante el último día

Rusia registra casi 1.500 bajas ucranianas y derriba más de 700 drones durante el último día

Sputnik Mundo

En la última jornada de combates, Ucrania perdió unos 1.440 militares, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A su vez, la defensa antiaérea rusa... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Este causó hasta 460 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.Asimismo, de acuerdo con el Ministerio, fuerzas de Rusia alcanzaron cinco vehículos blindados, una estación radar RADA RPS-42 de fabricación israelí y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.E la última jornada, las tropas rusas también asestaron golpes contra instalaciones de refinación de petróleo, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.

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