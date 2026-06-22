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Rusia registra casi 1.500 bajas ucranianas y derriba más de 700 drones durante el último día
Rusia registra casi 1.500 bajas ucranianas y derriba más de 700 drones durante el último día
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En la última jornada de combates, Ucrania perdió unos 1.440 militares, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A su vez, la defensa antiaérea rusa... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Este causó hasta 460 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.Asimismo, de acuerdo con el Ministerio, fuerzas de Rusia alcanzaron cinco vehículos blindados, una estación radar RADA RPS-42 de fabricación israelí y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.E la última jornada, las tropas rusas también asestaron golpes contra instalaciones de refinación de petróleo, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
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Rusia registra casi 1.500 bajas ucranianas y derriba más de 700 drones durante el último día
En la última jornada de combates, Ucrania perdió unos 1.440 militares, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas guiadas y derribó 734 drones, agregan desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Este causó hasta 460 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.
Asimismo, de acuerdo con el Ministerio, fuerzas de Rusia alcanzaron cinco vehículos blindados, una estación radar RADA RPS-42 de fabricación israelí y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.
E la última jornada, las tropas rusas también asestaron golpes contra instalaciones de refinación de petróleo, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 166.310 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.865 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.745 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.440 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.593 vehículos militares especiales.