https://noticiaslatam.lat/20260605/el-caso-epstein-vuelve-a-sacudir-a-figuras-britanicas-andres-y-mandelson-bajo-escrutinio-prolongado-1173752141.html

El caso Epstein vuelve a sacudir a figuras británicas: Andrés y Mandelson bajo escrutinio prolongado

El caso Epstein vuelve a sacudir a figuras británicas: Andrés y Mandelson bajo escrutinio prolongado

Sputnik Mundo

Las investigaciones contra el expríncipe Andrés y Lord Mandelson corren el riesgo de alargarse más de un año debido a su complejidad y dimensión internacional... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T12:45+0000

2026-06-05T12:45+0000

2026-06-05T12:45+0000

internacional

sociedad

jeffrey epstein

📰 caso epstein

reino unido

familia real británica

pedofilia

servicio de fiscales de la corona

explotación sexual

explotación sexual de menores

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/05/1173750730_16:0:1557:867_1920x0_80_0_0_5fd3c88b55d07318a7c4d562b3112e92.jpg

Ambos fueron arrestados en febrero por sospecha de abuso de funciones públicas en medio del escándalo relacionado con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.La Fiscalía está prestando asesoramiento temprano a la investigación, pero las decisiones finales demandarán un tiempo considerable. Parkinson pidió no esperar una resolución rápida de los casos.La publicación de una segunda tanda de documentos sobre el nombramiento diplomático de Mandelson ha aumentado la presión sobre las autoridades y ha renovado los debates sobre su pasado.Además, el príncipe Andrés fue visto con un gran moretón en el rostro mientras conducía, después de haber sido desalojado de Royal Lodge. La naturaleza de la lesión sigue sin aclararse, pero no representa peligro para su salud.En 2019, Epstein enfrentó cargos en EEUU por tráfico de menores con fines de explotación sexual. En julio de ese mismo año falleció en prisión. La investigación concluyó que se trató de un suicidio.El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos completó la desclasificación masiva del expediente de Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y pedofilia. La publicación de más de 3 millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 fotografías ha destapado una red global que involucra a decenas de nombres de la élite mundial.

https://noticiaslatam.lat/20260221/la-ley-debe-prevalecer-el-caso-epstein-abre-el-debate-sobre-la-sucesion-real-britanica-1171638247.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, jeffrey epstein, 📰 caso epstein, reino unido, familia real británica, pedofilia, servicio de fiscales de la corona, explotación sexual, explotación sexual de menores, violación sexual