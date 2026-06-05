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El caso Epstein vuelve a sacudir a figuras británicas: Andrés y Mandelson bajo escrutinio prolongado
El caso Epstein vuelve a sacudir a figuras británicas: Andrés y Mandelson bajo escrutinio prolongado
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Las investigaciones contra el expríncipe Andrés y Lord Mandelson corren el riesgo de alargarse más de un año debido a su complejidad y dimensión internacional... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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Ambos fueron arrestados en febrero por sospecha de abuso de funciones públicas en medio del escándalo relacionado con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.La Fiscalía está prestando asesoramiento temprano a la investigación, pero las decisiones finales demandarán un tiempo considerable. Parkinson pidió no esperar una resolución rápida de los casos.La publicación de una segunda tanda de documentos sobre el nombramiento diplomático de Mandelson ha aumentado la presión sobre las autoridades y ha renovado los debates sobre su pasado.Además, el príncipe Andrés fue visto con un gran moretón en el rostro mientras conducía, después de haber sido desalojado de Royal Lodge. La naturaleza de la lesión sigue sin aclararse, pero no representa peligro para su salud.En 2019, Epstein enfrentó cargos en EEUU por tráfico de menores con fines de explotación sexual. En julio de ese mismo año falleció en prisión. La investigación concluyó que se trató de un suicidio.El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos completó la desclasificación masiva del expediente de Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y pedofilia. La publicación de más de 3 millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 fotografías ha destapado una red global que involucra a decenas de nombres de la élite mundial.
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El caso Epstein vuelve a sacudir a figuras británicas: Andrés y Mandelson bajo escrutinio prolongado

12:45 GMT 05.06.2026
© AP Photo / AP/Kirsty WigglesworthPeter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EEUU, y Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe británico y hermano del rey del Reino Unido
Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EEUU, y Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe británico y hermano del rey del Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
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Las investigaciones contra el expríncipe Andrés y Lord Mandelson corren el riesgo de alargarse más de un año debido a su complejidad y dimensión internacional, declaró el director del Servicio de Fiscalía de la Corona, Stephen Parkinson.
Ambos fueron arrestados en febrero por sospecha de abuso de funciones públicas en medio del escándalo relacionado con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.
La Fiscalía está prestando asesoramiento temprano a la investigación, pero las decisiones finales demandarán un tiempo considerable. Parkinson pidió no esperar una resolución rápida de los casos.
La publicación de una segunda tanda de documentos sobre el nombramiento diplomático de Mandelson ha aumentado la presión sobre las autoridades y ha renovado los debates sobre su pasado.

Además, el príncipe Andrés fue visto con un gran moretón en el rostro mientras conducía, después de haber sido desalojado de Royal Lodge. La naturaleza de la lesión sigue sin aclararse, pero no representa peligro para su salud.
En 2019, Epstein enfrentó cargos en EEUU por tráfico de menores con fines de explotación sexual. En julio de ese mismo año falleció en prisión. La investigación concluyó que se trató de un suicidio.
El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos completó la desclasificación masiva del expediente de Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y pedofilia. La publicación de más de 3 millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 fotografías ha destapado una red global que involucra a decenas de nombres de la élite mundial.
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