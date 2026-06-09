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Bukele y Sheinbaum lideran sondeo de presidentes latinoamericanos más populares

Bukele y Sheinbaum lideran sondeo de presidentes latinoamericanos más populares

Sputnik Mundo

Un flamante estudio de CB Global Data, que relevó entre 1,988 y 2,674 casos por cada una de las naciones evaluadas, arrojó que los mandatarios de El Salvador y... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza la lista de mayor aprobación en toda Latinoamérica con un 69,1% de imagen positiva, sustentada en el visto bueno que suscita su enfático combate a la inseguridad.Inmediatamente después se ubica la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, quien retiene la segunda posición regional con un sólido 65,5% de aceptación, consolidándose como las dos figuras políticas con el respaldo ciudadano más alto del continente de acuerdo con las muestras analizadas por la encuestadora. El podio de los gobernantes mejor evaluados lo completa la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se adjudicó el tercer lugar al registrar un 56,1% de favorabilidad, reflejando además una tendencia ascendente en su popularidad respecto al mes previo. Las posiciones de vanguardia en la tabla de imagen positiva son cerradas por el jefe de Estado de República Dominicana, Luis Abinader, en el cuarto puesto con un 54,8%, y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, en la quinta posición con un 48,3%.Entre los gobernantes con menor imagen positiva en la región se destacan Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 33,1%, seguido por la venezolana Delcy Rodríguez, que ostenta 29,5%. La lista la cierra otro mandatario "encargado", el peruano José María Balcázar, quien llegó al poder en febrero designado por el Congreso y dejará el cargo a finales de julio. De acuerdo al sondeo, apenas el 18,2% de los ciudadanos aprueban su gestión.

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