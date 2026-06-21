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Rumbo a la Final: Uruguay y Cabo Verde, un duelo sin historia

Rumbo a la Final: Uruguay y Cabo Verde, un duelo sin historia

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Uruguay y Cabo Verde es otro de los duelos inéditos del mundial 2026. Por ello, el encuentro marcará el primer capítulo de una historia que comenzará... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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