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Rumbo a la Final: Uruguay y Cabo Verde, un duelo sin historia
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Uruguay y Cabo Verde es otro de los duelos inéditos del mundial 2026. Por ello, el encuentro marcará el primer capítulo de una historia que comenzará... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Uruguay y Cabo Verde, un duelo sin historia

17:00 GMT 21.06.2026
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Uruguay y Cabo Verde es otro de los duelos inéditos del mundial 2026. Por ello, el encuentro marcará el primer capítulo de una historia que comenzará directamente en el escenario más importante del fútbol mundial. ¡Cuales son los argumentos de los Charrúas para imponerse a los Tiburones Azules!
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