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Muere el comandante de la Revolución cubana, Ramiro Valdés Menéndez
Muere el comandante de la Revolución cubana, Ramiro Valdés Menéndez
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El vice primer ministro cubano, Ramiro Valdez Menéndez, figura histórica de la revolución de la isla, falleció en La Habana a los 94 años, informan medios... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, cada acto de la vida del comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres, que se nubla con el dolor de su partida.Nacido en 1932 en el barrio La Matilde, Artemisa, La Habana, fue un militar y político cubano, considerado uno de los dirigentes históricos de la Revolución cubana desde la acción subversiva que le dio inicio el 26 de julio de 1953. Fue ministro del Interior de Cuba entre 1961 y 1968, y entre 1979 y 1985. De 1976 a 1986 y de 2009 a 2019. También fue titular de la Informática y las Comunicaciones, entre 2006 y 2011. Desde 2019 ejerció el cargo y la función de vice primer ministro de Cuba.
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Muere el comandante de la Revolución cubana, Ramiro Valdés Menéndez
18:43 GMT 21.06.2026 (actualizado: 18:49 GMT 21.06.2026)
El vice primer ministro cubano, Ramiro Valdez Menéndez, figura histórica de la revolución de la isla, falleció en La Habana a los 94 años, informan medios locales.
"La partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria", escribió en X el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.
En sus palabras, cada acto de la vida del comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres, que se nubla con el dolor de su partida.
Nacido en 1932 en el barrio La Matilde, Artemisa, La Habana, fue un militar y político cubano, considerado uno de los dirigentes históricos de la Revolución cubana desde la acción subversiva que le dio inicio el 26 de julio de 1953.
Fue ministro del Interior de Cuba entre 1961 y 1968, y entre 1979 y 1985. De 1976 a 1986 y de 2009 a 2019. También fue titular de la Informática y las Comunicaciones, entre 2006 y 2011. Desde 2019 ejerció el cargo y la función de vice primer ministro de Cuba.