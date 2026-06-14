Ernesto 'Che' Guevara: 98 años del eterno Comandante y gran guerrero del siglo XX
El 14 de junio de 1928, en la ciudad de Rosario, corazón de Argentina, vio la luz Ernesto Rafael Guevara.
En la foto: Ernesto Guevara de la Serna y su madre Celia De la Serna en 1929.
El 14 de junio de 1928, en la ciudad de Rosario, corazón de Argentina, vio la luz Ernesto Rafael Guevara.
En la foto: Ernesto Guevara de la Serna y su madre Celia De la Serna en 1929.
Junto a Ernesto —al que cariñosamente llamaban Teté en la infancia— crecieron otros cuatro hermanos: Celia, Roberto, Ana María y Juan Martín. Todos recibieron educación universitaria.
En la foto: el Che y su familia, en la ciudad de Mar del Plata, 1945
Junto a Ernesto —al que cariñosamente llamaban Teté en la infancia— crecieron otros cuatro hermanos: Celia, Roberto, Ana María y Juan Martín. Todos recibieron educación universitaria.
En la foto: el Che y su familia, en la ciudad de Mar del Plata, 1945
A partir de los dos años, Ernesto sufrió de asma bronquial con ataques frecuentes, a veces varios en un mismo día. Esto lo obligó a recibir las primeras clases en casa.
Aun así, el Che desafió a su enfermedad: fue futbolista —aunque no en el equipo principal—, rugbista, recorrió caminos en motocicleta, practicó planeador y equitación.
En la foto: el Che jugando ajedrez.
El consumo de tabaco es perjudicial para la salud.
A partir de los dos años, Ernesto sufrió de asma bronquial con ataques frecuentes, a veces varios en un mismo día. Esto lo obligó a recibir las primeras clases en casa.
Aun así, el Che desafió a su enfermedad: fue futbolista —aunque no en el equipo principal—, rugbista, recorrió caminos en motocicleta, practicó planeador y equitación.
En la foto: el Che jugando ajedrez.
El consumo de tabaco es perjudicial para la salud.
Contrajo matrimonio en dos ocasiones, siempre con mujeres que compartían su misma causa revolucionaria. De estos amores nacieron cinco hijos: tres hijas y dos hijos.
En la foto: el Che Guevara con sus hijos.
Contrajo matrimonio en dos ocasiones, siempre con mujeres que compartían su misma causa revolucionaria. De estos amores nacieron cinco hijos: tres hijas y dos hijos.
En la foto: el Che Guevara con sus hijos.
El punto de inflexión llegó con el legendario viaje de 1952 en la motocicleta La Poderosa, junto a su amigo, el doctor en bioquímica Alberto Granado.
En ese recorrido, el joven médico conoció por primera vez la auténtica Latinoamérica: herida, pero digna y dispuesta a rebelarse contra la injusticia.
El punto de inflexión llegó con el legendario viaje de 1952 en la motocicleta La Poderosa, junto a su amigo, el doctor en bioquímica Alberto Granado.
En ese recorrido, el joven médico conoció por primera vez la auténtica Latinoamérica: herida, pero digna y dispuesta a rebelarse contra la injusticia.
En 1953, Che Guevara dejó su patria y partió en su segundo viaje por el continente. Fue en México donde el destino lo cruzó con Fidel Castro.
En la foto: el Che Guevara junto a Fidel Castro.
En 1953, Che Guevara dejó su patria y partió en su segundo viaje por el continente. Fue en México donde el destino lo cruzó con Fidel Castro.
En la foto: el Che Guevara junto a Fidel Castro.
En 1956, ochenta y dos valientes partieron en el yate Granma para continuar la rebelión de guerrilla contra la dictadura de Fulgencio Batista y escribir una de las páginas más luminosas de la historia: la Revolución cubana.
En la foto: el Che junto a Raúl y Fidel Castro durante una marcha.
En 1956, ochenta y dos valientes partieron en el yate Granma para continuar la rebelión de guerrilla contra la dictadura de Fulgencio Batista y escribir una de las páginas más luminosas de la historia: la Revolución cubana.
En la foto: el Che junto a Raúl y Fidel Castro durante una marcha.
En 1959 llegó el triunfo. Dentro del Gobierno de Fidel Castro, el Che asumió el rol de comandante, hombre de Estado y hábil diplomático.
En la foto: el Che en 1960.
En 1959 llegó el triunfo. Dentro del Gobierno de Fidel Castro, el Che asumió el rol de comandante, hombre de Estado y hábil diplomático.
En la foto: el Che en 1960.
Desde entonces, sus escritos y discursos lo erigieron en uno de los más feroces críticos del imperialismo estadounidense. Su influencia se extendió como un eco por todo el continente, inmerso en un anticomunismo férreo que se profundizó durante la Guerra Fría con la Unión Soviética.
En la foto: Ernesto Che Guevara como jefe de la misión económica gubernamental de la República de Cuba en la Primera Fábrica Estatal de Rodamientos de Moscú, durante su visita oficial a la URSS, en octubre de 1960.
Desde entonces, sus escritos y discursos lo erigieron en uno de los más feroces críticos del imperialismo estadounidense. Su influencia se extendió como un eco por todo el continente, inmerso en un anticomunismo férreo que se profundizó durante la Guerra Fría con la Unión Soviética.
En la foto: Ernesto Che Guevara como jefe de la misión económica gubernamental de la República de Cuba en la Primera Fábrica Estatal de Rodamientos de Moscú, durante su visita oficial a la URSS, en octubre de 1960.
En las décadas de 1960 y 1970, la figura del Che caló profundamente entre la juventud argentina. Surgieron las primeras guerrillas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de inspiración marxista, y sobre todo Montoneros, la principal fuerza de izquierda revolucionaria dentro del peronismo, cuyos dirigentes fueron entrenados en Cuba.
En la foto: el entonces presidente provisional cubano Manuel Urrutia junto a Che Guevara y Camilo Cienfuegos, en 1959.
En las décadas de 1960 y 1970, la figura del Che caló profundamente entre la juventud argentina. Surgieron las primeras guerrillas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de inspiración marxista, y sobre todo Montoneros, la principal fuerza de izquierda revolucionaria dentro del peronismo, cuyos dirigentes fueron entrenados en Cuba.
En la foto: el entonces presidente provisional cubano Manuel Urrutia junto a Che Guevara y Camilo Cienfuegos, en 1959.
El Che pisó suelo argentino por última vez en 1961. La revelación de su entrevista secreta con el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) desató un escándalo nacional y contribuyó de manera decisiva a su posterior derrocamiento.
En la foto: Ernesto Che Guevara en su despacho como ministro de Industria, durante una entrevista realizada por Laura Berquist para la revista Look.
El consumo de tabaco es perjudicial para la salud.
El Che pisó suelo argentino por última vez en 1961. La revelación de su entrevista secreta con el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) desató un escándalo nacional y contribuyó de manera decisiva a su posterior derrocamiento.
En la foto: Ernesto Che Guevara en su despacho como ministro de Industria, durante una entrevista realizada por Laura Berquist para la revista Look.
El consumo de tabaco es perjudicial para la salud.
Luego de una incursión frustrada en el proceso revolucionario en Congo, en 1965, Guevara migró con un grupo reducido de hombres a Bolivia. Allí, buscaba encender la llama de la lucha armada en el corazón de América Latina.
De izquierda a derecha: Celia Guevara, la madre del Che, Juan Martín Guevara (hermano), Ernesto Guevara, Roberto Guevara (hermano). Julio César Castro, periodista, y Carlos Figueroa, amigo de la familia, en Punta del Este, Uruguay.
Luego de una incursión frustrada en el proceso revolucionario en Congo, en 1965, Guevara migró con un grupo reducido de hombres a Bolivia. Allí, buscaba encender la llama de la lucha armada en el corazón de América Latina.
De izquierda a derecha: Celia Guevara, la madre del Che, Juan Martín Guevara (hermano), Ernesto Guevara, Roberto Guevara (hermano). Julio César Castro, periodista, y Carlos Figueroa, amigo de la familia, en Punta del Este, Uruguay.
El 9 de octubre de 1967, a sus 39 años, fue fusilado después de haber sido rodeado, herido y capturado por las fuerzas locales y la inteligencia estadounidense. Su cuerpo fue exhibido primero y luego sepultado en secreto.
El 9 de octubre de 1967, a sus 39 años, fue fusilado después de haber sido rodeado, herido y capturado por las fuerzas locales y la inteligencia estadounidense. Su cuerpo fue exhibido primero y luego sepultado en secreto.
En 1997, después de una exhaustiva búsqueda impulsada por el Gobierno cubano, sus restos fueron hallados, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y repatriados a Cuba. Hoy descansan en su mausoleo en la ciudad cubana de Santa Clara.
En la foto: Ernesto Che Guevara, flanqueado por sus padres, Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch, a su llegada al aeropuerto de La Habana, Cuba, en 1959.
En 1997, después de una exhaustiva búsqueda impulsada por el Gobierno cubano, sus restos fueron hallados, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y repatriados a Cuba. Hoy descansan en su mausoleo en la ciudad cubana de Santa Clara.
En la foto: Ernesto Che Guevara, flanqueado por sus padres, Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch, a su llegada al aeropuerto de La Habana, Cuba, en 1959.
Argentino de nacimiento y latinoamericano de vocación, el Che fue hijo de su tiempo: un romántico con arma en mano y un sueño en el corazón, que vivió según sus convicciones y no temió pagar por ellas el precio más alto.
En la foto: el Che en 1964.
El consumo de tabaco es perjudicial para la salud.
Argentino de nacimiento y latinoamericano de vocación, el Che fue hijo de su tiempo: un romántico con arma en mano y un sueño en el corazón, que vivió según sus convicciones y no temió pagar por ellas el precio más alto.
En la foto: el Che en 1964.
El consumo de tabaco es perjudicial para la salud.