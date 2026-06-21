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Las FFAA de Rusia neutralizan tres sistemas lanzacohetes múltiples en la última jornada de combates
Las FFAA de Rusia neutralizan tres sistemas lanzacohetes múltiples en la última jornada de combates
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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata y dos vehículos de sistemas Grad... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, 19 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas M113 y un M1117, ambos estadounidenses, un obús Paladin y un M114 fabricados en EEUU.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 500 militares abatidos por cada unidad, detallan desde el ente castrense.Se suman a estas bajas más de 280 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 215 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 185 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, contra instalaciones de refinación de petróleo, infraestructura de combustible, energía y transporte de Ucrania, centros logísticos, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 483 drones. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó cuatro lanchas no tripuladas, indican desde el organismo.
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Las FFAA de Rusia neutralizan tres sistemas lanzacohetes múltiples en la última jornada de combates
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata y dos vehículos de sistemas Grad ucranianos, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.450 militares, agregan.
Además, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, 19 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas M113 y un M1117, ambos estadounidenses, un obús Paladin y un M114 fabricados en EEUU.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 500 militares abatidos por cada unidad, detallan desde el ente castrense.
Se suman a estas bajas más de 280 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 215 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 185 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, contra instalaciones de refinación de petróleo, infraestructura de combustible, energía y transporte de Ucrania, centros logísticos, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 483 drones. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó cuatro lanchas no tripuladas, indican desde el organismo.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 166.310 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.865 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.745 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.440 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.593 vehículos militares especiales.
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