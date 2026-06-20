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Las tropas rusas derriban casi 750 drones ucranianos en la última jornada
Las tropas rusas derriban casi 750 drones ucranianos en la última jornada
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La defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles Himars, 13 bombas guiadas y derribó 740 drones ucranianos en el último día de combates, reportan desde el... 20.06.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas diarias del Ejército ucraniano, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 295 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 440 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 11 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas M113 estadounidense y un Marder alemán, un obús M777 fabricado en EEUU, así como dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos, según el informe diario del organismo.
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Las tropas rusas derriban casi 750 drones ucranianos en la última jornada
11:16 GMT 20.06.2026 (actualizado: 12:42 GMT 20.06.2026)
La defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles Himars, 13 bombas guiadas y derribó 740 drones ucranianos en el último día de combates, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo de tiempo, Ucrania perdió unos 1.370 militares, informan.
En cuanto a las bajas diarias del Ejército ucraniano, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 295 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 440 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 11 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas M113 estadounidense y un Marder alemán, un obús M777 fabricado en EEUU, así como dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos, según el informe diario del organismo.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 165.827 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.844 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.742 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.425 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.526 vehículos militares especiales.