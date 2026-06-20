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Las tropas rusas derriban casi 750 drones ucranianos en la última jornada

Las tropas rusas derriban casi 750 drones ucranianos en la última jornada

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La defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles Himars, 13 bombas guiadas y derribó 740 drones ucranianos en el último día de combates, reportan desde el... 20.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-20T11:16+0000

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En cuanto a las bajas diarias del Ejército ucraniano, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 295 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde el ente castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 440 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 11 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas M113 estadounidense y un Marder alemán, un obús M777 fabricado en EEUU, así como dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos, según el informe diario del organismo.

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