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El Partido Comunista de Cuba aprueba un paquete de reformas en medio del bloqueo de EEUU
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El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dio luz verde a un conjunto de medidas destinadas a impulsar la transformación de la... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Desde el partido destacan que las propuestas de transformaciones económicas y políticas "constituyen una respuesta endógena, creativa, valiente y revolucionaria".Se trata de 176 propuestas, divididas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país. Las medidas mencionadas serán presentadas el 18 de junio a los diputados a la Asamblea Nacional, y conocidas por toda la población.Anteriormente, el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, anunció que, en medio de la "agresión multidimensional" de EEUU, se impulsarán transformaciones económicas orientadas a fortalecer la producción nacional y otorgar mayor autonomía a las empresas y otras entidades estatales.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano subrayó que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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El Partido Comunista de Cuba aprueba un paquete de reformas en medio del bloqueo de EEUU
El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dio luz verde a un conjunto de medidas destinadas a impulsar la transformación de la economía y la vida social del país. La decisión llega en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por EEUU.
"Pese a estar sometida a un bloqueo feroz, Cuba no solo resiste, sino que busca alternativas, enfocada en preservar la Revolución y las principales conquistas del socialismo", aseguró Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista cubano.
Desde el partido destacan que las propuestas de transformaciones económicas y políticas "constituyen una respuesta endógena, creativa, valiente y revolucionaria".
Se trata de 176 propuestas, divididas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país. Las medidas mencionadas serán presentadas el 18 de junio a los diputados a la Asamblea Nacional, y conocidas por toda la población.
Anteriormente, el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, anunció que, en medio de la "agresión multidimensional" de EEUU, se impulsarán transformaciones económicas orientadas a fortalecer la producción nacional y otorgar mayor autonomía a las empresas y otras entidades estatales.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano subrayó que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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