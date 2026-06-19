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Rusia y Latinoamérica buscarán respuestas a los desafíos globales en una conferencia en Moscú

Rusia y Latinoamérica buscarán respuestas a los desafíos globales en una conferencia en Moscú

Sputnik Mundo

La capital rusa acogerá del 22 al 28 de junio la conferencia 'Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales' con el propósito central... 19.06.2026, Sputnik Mundo

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El evento reunirá del 22 al 24 de junio a unos 70 participantes nacionales e internacionales en su sección principal, entre ellos representantes de la Cancillería rusa, miembros de círculos científicos y académicos de países como Argentina, Brasil, Colombia, México y también China, así como el empresariado. La parte juvenil, con aproximadamente 60 personas, se llevará a cabo entre el 26 y el 28 de este mes.La conferencia se celebrará en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Su director, Dmitri Rozental, señaló que la cita internacional también se enmarca en el sexagésimo quinto aniversario de esta institución.Nueva normalidadEn una conversación con Sputnik, el estudioso calificó como "nueva normalidad" la etapa que atraviesan América Latina y el Caribe."Diría que esta comenzó el pasado 3 de enero con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque ya se vislumbraban señales de cambio. Se trata de un giro radical en la región, ya que estamos viendo cómo políticos de derecha llegan al poder en países latinoamericanos. Y, lo que es más importante, estos políticos de derecha están alineando sus ideas de política exterior e interior con las de la Administración estadounidense, algo que, en esencia, está creando nuevas situaciones, incluso para actores extrarregionales como Rusia y China", indicó Rozental.Señaló que son procesos que no facilitan el vector latinoamericano y caribeño de la política exterior rusa, pero que tampoco significan que Moscú se vaya de la región."Rusia tendrá que reestructurar sus operaciones y adaptarse a este nuevo momento, buscando nichos en los que pueda interactuar con sus socios y seguir manteniendo buenas relaciones en los ámbitos científico, tecnológico, humanitario y económico", enfatizó.Más allá de las relaciones ruso-latinoamericanasAl mismo tiempo, Rozental enfatizó el amplio carácter del programa de la conferencia, con temas referentes a las cuestiones internas de la política de los países latinoamericanos y caribeños, su economía, historia y cultura."Dado que nuestro instituto también se dedica a los estudios ibéricos, también dedicaremos una sección a este tema", concluyó.

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