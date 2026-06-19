Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260619/rusia-y-latinoamerica-buscaran-respuestas-a-los-desafios-globales-en-una-conferencia-en-moscu-1173959034.html
Rusia y Latinoamérica buscarán respuestas a los desafíos globales en una conferencia en Moscú
Rusia y Latinoamérica buscarán respuestas a los desafíos globales en una conferencia en Moscú
Sputnik Mundo
La capital rusa acogerá del 22 al 28 de junio la conferencia 'Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales' con el propósito central... 19.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-19T15:21+0000
2026-06-19T15:21+0000
américa latina
academia de ciencias de rusia
rusia
relaciones internacionales
argentina
china
brasil
colombia
méxico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/13/1173961461_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_4f1f13e1a13deff8fc4b7973660428cd.png
El evento reunirá del 22 al 24 de junio a unos 70 participantes nacionales e internacionales en su sección principal, entre ellos representantes de la Cancillería rusa, miembros de círculos científicos y académicos de países como Argentina, Brasil, Colombia, México y también China, así como el empresariado. La parte juvenil, con aproximadamente 60 personas, se llevará a cabo entre el 26 y el 28 de este mes.La conferencia se celebrará en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Su director, Dmitri Rozental, señaló que la cita internacional también se enmarca en el sexagésimo quinto aniversario de esta institución.Nueva normalidadEn una conversación con Sputnik, el estudioso calificó como "nueva normalidad" la etapa que atraviesan América Latina y el Caribe."Diría que esta comenzó el pasado 3 de enero con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque ya se vislumbraban señales de cambio. Se trata de un giro radical en la región, ya que estamos viendo cómo políticos de derecha llegan al poder en países latinoamericanos. Y, lo que es más importante, estos políticos de derecha están alineando sus ideas de política exterior e interior con las de la Administración estadounidense, algo que, en esencia, está creando nuevas situaciones, incluso para actores extrarregionales como Rusia y China", indicó Rozental.Señaló que son procesos que no facilitan el vector latinoamericano y caribeño de la política exterior rusa, pero que tampoco significan que Moscú se vaya de la región."Rusia tendrá que reestructurar sus operaciones y adaptarse a este nuevo momento, buscando nichos en los que pueda interactuar con sus socios y seguir manteniendo buenas relaciones en los ámbitos científico, tecnológico, humanitario y económico", enfatizó.Más allá de las relaciones ruso-latinoamericanasAl mismo tiempo, Rozental enfatizó el amplio carácter del programa de la conferencia, con temas referentes a las cuestiones internas de la política de los países latinoamericanos y caribeños, su economía, historia y cultura."Dado que nuestro instituto también se dedica a los estudios ibéricos, también dedicaremos una sección a este tema", concluyó.
https://noticiaslatam.lat/20260606/america-latina-abraza-a-rusia-en-el-foro-economico-internacional-de-san-petersburgo-1173781005.html
argentina
china
brasil
colombia
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/13/1173961461_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_e56818d2e57a364f4d6e648440bbef47.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
academia de ciencias de rusia, rusia, relaciones internacionales, argentina, china, brasil, colombia, méxico
academia de ciencias de rusia, rusia, relaciones internacionales, argentina, china, brasil, colombia, méxico

Rusia y Latinoamérica buscarán respuestas a los desafíos globales en una conferencia en Moscú

15:21 GMT 19.06.2026
© Foto : Inteligencia artificial El edificio del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Imagen hecha con herramientas de inteligencia artificial.
El edificio del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Imagen hecha con herramientas de inteligencia artificial. - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
© Foto : Inteligencia artificial
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Víctor Ternovsky
Todos los artículos
La capital rusa acogerá del 22 al 28 de junio la conferencia 'Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales' con el propósito central de encontrar formas para adaptar la política exterior nacional a los cambios que está viviendo la región.
El evento reunirá del 22 al 24 de junio a unos 70 participantes nacionales e internacionales en su sección principal, entre ellos representantes de la Cancillería rusa, miembros de círculos científicos y académicos de países como Argentina, Brasil, Colombia, México y también China, así como el empresariado. La parte juvenil, con aproximadamente 60 personas, se llevará a cabo entre el 26 y el 28 de este mes.
La conferencia se celebrará en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Su director, Dmitri Rozental, señaló que la cita internacional también se enmarca en el sexagésimo quinto aniversario de esta institución.

Nueva normalidad

En una conversación con Sputnik, el estudioso calificó como "nueva normalidad" la etapa que atraviesan América Latina y el Caribe.
"Diría que esta comenzó el pasado 3 de enero con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque ya se vislumbraban señales de cambio. Se trata de un giro radical en la región, ya que estamos viendo cómo políticos de derecha llegan al poder en países latinoamericanos. Y, lo que es más importante, estos políticos de derecha están alineando sus ideas de política exterior e interior con las de la Administración estadounidense, algo que, en esencia, está creando nuevas situaciones, incluso para actores extrarregionales como Rusia y China", indicó Rozental.
Sesión Rusia – América Latina en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
Internacional
América Latina abraza a Rusia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
6 de junio, 19:11 GMT
Señaló que son procesos que no facilitan el vector latinoamericano y caribeño de la política exterior rusa, pero que tampoco significan que Moscú se vaya de la región.
"Rusia tendrá que reestructurar sus operaciones y adaptarse a este nuevo momento, buscando nichos en los que pueda interactuar con sus socios y seguir manteniendo buenas relaciones en los ámbitos científico, tecnológico, humanitario y económico", enfatizó.

Más allá de las relaciones ruso-latinoamericanas

Al mismo tiempo, Rozental enfatizó el amplio carácter del programa de la conferencia, con temas referentes a las cuestiones internas de la política de los países latinoamericanos y caribeños, su economía, historia y cultura.
"Dado que nuestro instituto también se dedica a los estudios ibéricos, también dedicaremos una sección a este tema", concluyó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала